Раздел: Авто
Раскрыты характеристики нового электрокара Audi E-Tron
Кроссовер использует систему с тремя режимами рекуперации энергии.
Дебют нового электрического кроссовера E-Tron должен состояться 17 сентября. А несколько дней назад E-Tron был замечен на тестах в Колорадо (США), где компания Audi проводила ходовые тесты машины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.
По информации Audi, новый кроссовер использует систему с тремя режимами рекуперации энергии, что позволяет как можно чаще заряжать аккумуляторную батарею и таким образом увеличить запас хода на одной зарядке.
E-Tron будет оснащен двумя электрическими двигателями общей мощностью в 355 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Дополнительный режим, длительность которого составит восемь секунд, сможет «выжать» из авто еще больше мощности — до 402 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента.
Таким образом, до 100 км/час машина сможет разгоняться менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 200 км/час.
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На одной зарядке данный кроссовер сможет проехать 400 километров. Запуск E-Tron в производство планируется в следующем году.
Дебют нового электрического кроссовера E-Tron должен состояться 17 сентября. А несколько дней назад E-Tron был замечен на тестах в Колорадо (США), где компания Audi проводила ходовые тесты машины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.
По информации Audi, новый кроссовер использует систему с тремя режимами рекуперации энергии, что позволяет как можно чаще заряжать аккумуляторную батарею и таким образом увеличить запас хода на одной зарядке.
E-Tron будет оснащен двумя электрическими двигателями общей мощностью в 355 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Дополнительный режим, длительность которого составит восемь секунд, сможет «выжать» из авто еще больше мощности — до 402 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента.
Таким образом, до 100 км/час машина сможет разгоняться менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 200 км/час.
Читайте также: Раскрыты характеристики электронного суперкара от Audi
На одной зарядке данный кроссовер сможет проехать 400 километров. Запуск E-Tron в производство планируется в следующем году.
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