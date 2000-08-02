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Раздел: Авто  
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Раскрыты характеристики нового электрокара Audi E-Tron

Раскрыты характеристики нового электрокара Audi E-TronКроссовер использует систему с тремя режимами рекуперации энергии.

Дебют нового электрического кроссовера E-Tron должен состояться 17 сентября. А несколько дней назад E-Tron был замечен на тестах в Колорадо (США), где компания Audi проводила ходовые тесты машины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.

По информации Audi, новый кроссовер использует систему с тремя режимами рекуперации энергии, что позволяет как можно чаще заряжать аккумуляторную батарею и таким образом увеличить запас хода на одной зарядке.

E-Tron будет оснащен двумя электрическими двигателями общей мощностью в 355 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Дополнительный режим, длительность которого составит восемь секунд, сможет «выжать» из авто еще больше мощности — до 402 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента.
Таким образом, до 100 км/час машина сможет разгоняться менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 200 км/час.

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На одной зарядке данный кроссовер сможет проехать 400 километров. Запуск E-Tron в производство планируется в следующем году.
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 Теги: Audi E-Tron, электрокар

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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