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Раздел: Авто  
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Ford начал конкурировать с Geely и Great Wall на китайском рынке

Ford начал конкурировать с Geely и Great Wall на китайском рынке Компания представила бюджетный кроссовер Territory.

Кроссовер, разработанный совместным предприятием Ford Jiangling Motors Corp., будет производиться на заводе в Сяо Лан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Ford всеми силами пытается восстановить свои позиции в Китае. Американский бренд столкнулся с серьёзными трудностями на этом рынке: в одной лишь первой половине 2018 года продажи бренда упали на 25%. Терять такой рынок компания не намерена и представила новый среднеразмерный кроссовер Territory, разработанный не на базе какой-то другой модели Ford, а именно в Китае и для Китая, совместно с локальными партнерами.

Таким образом компания хочет добиться низкой цены и увеличения продаж за счет желающих получить больше автомобиля за меньшие деньги.

Продажи новинки должны стартовать уже в начале следующего года. Модель будет предлагаться покупателям с тремя вариантами трансмиссии. Уже известно, что в продажу поступит, в том числе, подключаемый гибрид. Иных подробностей о бюджетнике пока нет.

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Вывод на китайский рынок базового кроссовера позволит компании Ford активнее конкурировать с местными брендами, в частности, с Geely и Great Wall Motor. По предварительным данным, стоимость модели не будет превышать 22 тыс. долларов США. В перспективе линейка Ford начального уровня, предназначенная специально для Китая, будет расширяться.
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 Теги: Ford, кроссовер

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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