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Раздел: Авто  
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Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с "евробляхами"

Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с "евробляхами" Автомобили начали массово забирать у их владельцев.

У украинцев, которые ездят на нерастаможенных авто, начали отбирать машины. Интересно, что делают это негосударственные структуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Суть проблемы в том, что люди, которые вписаны в техпаспорт «евроблях», и фирмы, на которые зарегистрировано авто, начинают отбирать транспортные средства, «вешать» на них долги и тому подобное.

Верховная Рада хочет ввести обязательную регистрацию авто, въезжающих в страну более чем на 30 дней.

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За превышение сроков пребывания в Украине вводятся новые штрафы - от 850 грн до 17 тыс.грн, а если авто принадлежит юридическому лицу, то максимальный штраф может составить и 170 тыс.грн.

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 Теги: Евробляхи, мошенничество

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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