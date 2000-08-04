Раздел: Авто
Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с "евробляхами"
Автомобили начали массово забирать у их владельцев.
У украинцев, которые ездят на нерастаможенных авто, начали отбирать машины. Интересно, что делают это негосударственные структуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Суть проблемы в том, что люди, которые вписаны в техпаспорт «евроблях», и фирмы, на которые зарегистрировано авто, начинают отбирать транспортные средства, «вешать» на них долги и тому подобное.
Верховная Рада хочет ввести обязательную регистрацию авто, въезжающих в страну более чем на 30 дней.
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За превышение сроков пребывания в Украине вводятся новые штрафы - от 850 грн до 17 тыс.грн, а если авто принадлежит юридическому лицу, то максимальный штраф может составить и 170 тыс.грн.
У украинцев, которые ездят на нерастаможенных авто, начали отбирать машины. Интересно, что делают это негосударственные структуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Суть проблемы в том, что люди, которые вписаны в техпаспорт «евроблях», и фирмы, на которые зарегистрировано авто, начинают отбирать транспортные средства, «вешать» на них долги и тому подобное.
Верховная Рада хочет ввести обязательную регистрацию авто, въезжающих в страну более чем на 30 дней.
Читайте также: Ford начал конкурировать с Geely и Great Wall на китайском рынке
За превышение сроков пребывания в Украине вводятся новые штрафы - от 850 грн до 17 тыс.грн, а если авто принадлежит юридическому лицу, то максимальный штраф может составить и 170 тыс.грн.
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