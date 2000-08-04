Раздел: Авто
В США продают девяностолетний Bentley
Стартовая цена на аукционе составит около 3 миллионов долларов.
В США будет выставлен на продажу уникальный кабриолет Bentley Open Sports Tourer 1928 выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Стоимость указанного автомобиля составляет почти 3 млн долларов. В общей сложности было выпущено всего лишь две машины данной модели. О судьбе второго кабриолета в настоящее время ничего неизвестно.
Под капотом транспортного средства установлен двигатель, объем которого составляет 6,5 литра.
В течение 20 лет автомобиль ездил по дорогам Австралии и Африки. В 1934 году пробег транспортного средства составил более 60 тыс. километров.
В настоящее время автомобиль находится в отличном состоянии. Кузов машины окрашен в светло-синий цвет. В салоне транспортного средства установлена традиционная деревянная приборная панель. Кроме того, машина имеет черную складную крышу.
Читайте также: Ford начал конкурировать с Geely и Great Wall на китайском рынке
Аукцион, в ходе которого будет продан уникальный кабриолет, пройдет 24 августа в Калифорнии. Ранее на таких машинах ездили представители так называемого высшего слоя общества.
В США будет выставлен на продажу уникальный кабриолет Bentley Open Sports Tourer 1928 выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Стоимость указанного автомобиля составляет почти 3 млн долларов. В общей сложности было выпущено всего лишь две машины данной модели. О судьбе второго кабриолета в настоящее время ничего неизвестно.
Под капотом транспортного средства установлен двигатель, объем которого составляет 6,5 литра.
В течение 20 лет автомобиль ездил по дорогам Австралии и Африки. В 1934 году пробег транспортного средства составил более 60 тыс. километров.
В настоящее время автомобиль находится в отличном состоянии. Кузов машины окрашен в светло-синий цвет. В салоне транспортного средства установлена традиционная деревянная приборная панель. Кроме того, машина имеет черную складную крышу.
Читайте также: Ford начал конкурировать с Geely и Great Wall на китайском рынке
Аукцион, в ходе которого будет продан уникальный кабриолет, пройдет 24 августа в Калифорнии. Ранее на таких машинах ездили представители так называемого высшего слоя общества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
351
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
- Синдром «евробляхера» и таможня
- Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатов
- О девушках и патриотизме
- Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
- Отказались выпить: российский чиновник насмешил причиной для драки
- Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера
- «Агенты Кремля» в украинской власти
- Боевики оставили часть Луганска без воды
Оставьте свой комментарий