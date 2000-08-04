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Раздел: Авто  
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В США продают девяностолетний Bentley

В США продают девяностолетний Bentley Стартовая цена на аукционе составит около 3 миллионов долларов.

В США будет выставлен на продажу уникальный кабриолет Bentley Open Sports Tourer 1928 выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.

Стоимость указанного автомобиля составляет почти 3 млн долларов. В общей сложности было выпущено всего лишь две машины данной модели. О судьбе второго кабриолета в настоящее время ничего неизвестно.

Под капотом транспортного средства установлен двигатель, объем которого составляет 6,5 литра.

В течение 20 лет автомобиль ездил по дорогам Австралии и Африки. В 1934 году пробег транспортного средства составил более 60 тыс. километров.

В настоящее время автомобиль находится в отличном состоянии. Кузов машины окрашен в светло-синий цвет. В салоне транспортного средства установлена ​​традиционная деревянная приборная панель. Кроме того, машина имеет черную складную крышу.

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Аукцион, в ходе которого будет продан уникальный кабриолет, пройдет 24 августа в Калифорнии. Ранее на таких машинах ездили представители так называемого высшего слоя общества.
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 Теги: США, Bentley

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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