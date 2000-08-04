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Раздел: Авто  
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Новый Kia Tusker впервые сфотографировали на дороге

Новый Kia Tusker впервые сфотографировали на дороге Продажи автомобиля начнутся только в следующем году.

Компания Kia вывела на тесты новый бюджетный кроссовер Kia Tusker. Накануне в Сети появились первые фотографии предсерийной версии кросса, сделанные в Индии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Напомним, прототип модели под названием Kia SP был представлен на Auto Expo 2018 в Нью-Дели. Судя по шпионским фото, массовый Tusker мало чем будет отличаться от концепта. Сквозь камуфляж отчётливо видна оригинальная головная оптика на светодиодах, массивная решётка радиатора и внедорожный пластиковый обвес с расширителями колёсных арок.

Известно, что новинка построена на усовершенствованной платформе бестселлера Hyundai Creta.

Под капотом Kia Tusker для индийского рынка будут устанавливаться 1,6-литровый 128-сильный "атмосферник" или турбодизель объёмом 1,4 литра с отдачей 90л.с. Оба агрегата смогут работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 6-скоростной АКПП. Привод - только передний.

Интерьер новинки на шпионских фото не видно. В салоне прототипа была установлена цифровая "приборка", объёдинённая с тачскрином информационно-развлекательного комплекса, в стиле нового Mercedes-Benz A-Class.

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Старт продаж модели намечен на 2019 год. Сборка Kia Tusker будет запущена на новейшем заводе корейского автогиганта в городе Анантапур (Индия).

Новый Kia Tusker впервые сфотографировали на дороге
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Новый Kia Tusker впервые сфотографировали на дороге
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 Теги: Kia, Tusker, фото

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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