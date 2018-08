Changan показал фотографии салона новой модели CS35 Plus

Китайский автогигант Changan опубликовал фото интерьера нового компактного кроссовера CS35 Plus. Официальный дебют модели состоится 31 августа текущего года на моторшоу в Чэнду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Ранее производитель рассекретил снимки экстерьера паркетника. CS35 Plus получил совершенно другую головную оптику, узкую радиаторную решётку, переработанные бампера и задние фонари иного дизайна, объединённые декоративной пластиковой накладкой.В салоне Changan CS35 Plus установлена модернизированная "приборка", изменённая передняя панель, рулевое колесо с горизонтальной планкой, а также центральная консоль со стильным селектором КПП и кнопкой электронного ручного тормоза.Габариты Changan CS35 Plus значительно превосходят стандартный CS35 прошлой генерации: длина модели - 4 335 мм (+175 мм), ширина - 1 825 мм (+15 мм), высота - 1 660 мм, расстояние между осями - 2 600 мм (+40 мм).В качестве силовой установки для кросса предлагается 1,6-литровый 117-сильный "атмосферник" в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным "автоматом". Привод, как и прежде - только передний.Список оснащения CS35 Plus включает: до шести подушек безопасности, кнопку запуска двигателя, систему курсовой устойчивости, информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном и камерой заднего вида, круиз-контроль, штатный парктроник, кожаную отделку салона, а также стеклянную крышу с электрическим люком.