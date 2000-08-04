Раздел: Авто
Changan показал фотографии салона новой модели CS35 Plus
Модернизации подверглись многие элементы интерьера.
Китайский автогигант Changan опубликовал фото интерьера нового компактного кроссовера CS35 Plus. Официальный дебют модели состоится 31 августа текущего года на моторшоу в Чэнду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ранее производитель рассекретил снимки экстерьера паркетника. CS35 Plus получил совершенно другую головную оптику, узкую радиаторную решётку, переработанные бампера и задние фонари иного дизайна, объединённые декоративной пластиковой накладкой.
В салоне Changan CS35 Plus установлена модернизированная "приборка", изменённая передняя панель, рулевое колесо с горизонтальной планкой, а также центральная консоль со стильным селектором КПП и кнопкой электронного ручного тормоза.
Габариты Changan CS35 Plus значительно превосходят стандартный CS35 прошлой генерации: длина модели - 4 335 мм (+175 мм), ширина - 1 825 мм (+15 мм), высота - 1 660 мм, расстояние между осями - 2 600 мм (+40 мм).
В качестве силовой установки для кросса предлагается 1,6-литровый 117-сильный "атмосферник" в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным "автоматом". Привод, как и прежде - только передний.
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Список оснащения CS35 Plus включает: до шести подушек безопасности, кнопку запуска двигателя, систему курсовой устойчивости, информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном и камерой заднего вида, круиз-контроль, штатный парктроник, кожаную отделку салона, а также стеклянную крышу с электрическим люком.
Китайский автогигант Changan опубликовал фото интерьера нового компактного кроссовера CS35 Plus. Официальный дебют модели состоится 31 августа текущего года на моторшоу в Чэнду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ранее производитель рассекретил снимки экстерьера паркетника. CS35 Plus получил совершенно другую головную оптику, узкую радиаторную решётку, переработанные бампера и задние фонари иного дизайна, объединённые декоративной пластиковой накладкой.
В салоне Changan CS35 Plus установлена модернизированная "приборка", изменённая передняя панель, рулевое колесо с горизонтальной планкой, а также центральная консоль со стильным селектором КПП и кнопкой электронного ручного тормоза.
Габариты Changan CS35 Plus значительно превосходят стандартный CS35 прошлой генерации: длина модели - 4 335 мм (+175 мм), ширина - 1 825 мм (+15 мм), высота - 1 660 мм, расстояние между осями - 2 600 мм (+40 мм).
В качестве силовой установки для кросса предлагается 1,6-литровый 117-сильный "атмосферник" в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным "автоматом". Привод, как и прежде - только передний.
Читайте также: Фотошпионы сделали первые снимки обновленного Audi A3
Список оснащения CS35 Plus включает: до шести подушек безопасности, кнопку запуска двигателя, систему курсовой устойчивости, информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном и камерой заднего вида, круиз-контроль, штатный парктроник, кожаную отделку салона, а также стеклянную крышу с электрическим люком.
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