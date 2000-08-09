Раздел: Авто
Американцы выпустили мощный пикап для любителей экстрима
Saleen построил 700-сильный пикап.
Тюнер значительно увеличил мощность фордовского грузовика, а также доработал и усилил подвеску автомобиля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Американская фирма использовала в качестве донора модель Ford F-150, на базе которого построила свой проект Saleen Sportruck XR. Программа тюнинга от ателье была раскрыта еще в июле, но заказы на новинку начали принимать только сейчас. Правда, цены пока еще не раскрываются.
Пикап Sportruck XR подготовлен для экстремальных «покатушек» по бездорожью. Специалисты Saleen оснастили его коиловерами 2,5 дюйма спереди и сзади, а за торможение отвечают тормозные диски размером 35,05 сантиметра с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади. Опционально доступны передние перфорированные диски размером 34,54 см или 35,56 см с шестипоршневыми суппортами. Кроме того, автомобиль укомплектовали переработанными бамперами и удлиненной защитой днища для усиления защиты.
Для езды в темное время суток спереди установлен дополнительный светодиодный блок освещения, а еще доработана радиаторная решетка, подножки, кузов, кормовая панель. Завершающим штрихом стали шестиспицевые диски, обутые в 17-дюймовые шины. В салоне можно заметить брендированные подголовники, коврики и белые подложки циферблатов приборов.
В стандартном варианте Sportruck XR оснащается «атмосферником», но в данном случае речь идет о компрессорной версии с отдачей 700 л.с. Технические нюансы апгрейда не раскрываются. Более хардкорный вариант Black Label получает поперечные рычаги подвески и шпиндели Racecraft, амортизаторы Fox с ходом 12 дюймов (30,48 см) спереди и 14 дюймов (35,56 см) сзади, модернизированные задние рессоры и отбойники. В салоне выполнена полная кожаная обивка.
Читайте также: Китайцы выпустили новый роскошный компактвэн
Отметим, что Ford F-Series является одной самой популярной моделью в мире, имея огромный объем продаж. Например, только на рынке Соединенных Штатов в прошлом году было реализовано 896 764 единиц. Так что потенциал у тюнинг-программы Saleen огромный.
Тюнер значительно увеличил мощность фордовского грузовика, а также доработал и усилил подвеску автомобиля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Американская фирма использовала в качестве донора модель Ford F-150, на базе которого построила свой проект Saleen Sportruck XR. Программа тюнинга от ателье была раскрыта еще в июле, но заказы на новинку начали принимать только сейчас. Правда, цены пока еще не раскрываются.
Пикап Sportruck XR подготовлен для экстремальных «покатушек» по бездорожью. Специалисты Saleen оснастили его коиловерами 2,5 дюйма спереди и сзади, а за торможение отвечают тормозные диски размером 35,05 сантиметра с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади. Опционально доступны передние перфорированные диски размером 34,54 см или 35,56 см с шестипоршневыми суппортами. Кроме того, автомобиль укомплектовали переработанными бамперами и удлиненной защитой днища для усиления защиты.
Для езды в темное время суток спереди установлен дополнительный светодиодный блок освещения, а еще доработана радиаторная решетка, подножки, кузов, кормовая панель. Завершающим штрихом стали шестиспицевые диски, обутые в 17-дюймовые шины. В салоне можно заметить брендированные подголовники, коврики и белые подложки циферблатов приборов.
В стандартном варианте Sportruck XR оснащается «атмосферником», но в данном случае речь идет о компрессорной версии с отдачей 700 л.с. Технические нюансы апгрейда не раскрываются. Более хардкорный вариант Black Label получает поперечные рычаги подвески и шпиндели Racecraft, амортизаторы Fox с ходом 12 дюймов (30,48 см) спереди и 14 дюймов (35,56 см) сзади, модернизированные задние рессоры и отбойники. В салоне выполнена полная кожаная обивка.
Читайте также: Китайцы выпустили новый роскошный компактвэн
Отметим, что Ford F-Series является одной самой популярной моделью в мире, имея огромный объем продаж. Например, только на рынке Соединенных Штатов в прошлом году было реализовано 896 764 единиц. Так что потенциал у тюнинг-программы Saleen огромный.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
328
0
Также советуем посмотреть
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
Оставьте свой комментарий