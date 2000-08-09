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Раздел: Авто  
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Американцы выпустили мощный пикап для любителей экстрима

Американцы выпустили мощный пикап для любителей экстримаSaleen построил 700-сильный пикап.

Тюнер значительно увеличил мощность фордовского грузовика, а также доработал и усилил подвеску автомобиля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

Американская фирма использовала в качестве донора модель Ford F-150, на базе которого построила свой проект Saleen Sportruck XR. Программа тюнинга от ателье была раскрыта еще в июле, но заказы на новинку начали принимать только сейчас. Правда, цены пока еще не раскрываются.

Пикап Sportruck XR подготовлен для экстремальных «покатушек» по бездорожью. Специалисты Saleen оснастили его коиловерами 2,5 дюйма спереди и сзади, а за торможение отвечают тормозные диски размером 35,05 сантиметра с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади. Опционально доступны передние перфорированные диски размером 34,54 см или 35,56 см с шестипоршневыми суппортами. Кроме того, автомобиль укомплектовали переработанными бамперами и удлиненной защитой днища для усиления защиты.

Для езды в темное время суток спереди установлен дополнительный светодиодный блок освещения, а еще доработана радиаторная решетка, подножки, кузов, кормовая панель. Завершающим штрихом стали шестиспицевые диски, обутые в 17-дюймовые шины. В салоне можно заметить брендированные подголовники, коврики и белые подложки циферблатов приборов.

В стандартном варианте Sportruck XR оснащается «атмосферником», но в данном случае речь идет о компрессорной версии с отдачей 700 л.с. Технические нюансы апгрейда не раскрываются. Более хардкорный вариант Black Label получает поперечные рычаги подвески и шпиндели Racecraft, амортизаторы Fox с ходом 12 дюймов (30,48 см) спереди и 14 дюймов (35,56 см) сзади, модернизированные задние рессоры и отбойники. В салоне выполнена полная кожаная обивка.

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Отметим, что Ford F-Series является одной самой популярной моделью в мире, имея огромный объем продаж. Например, только на рынке Соединенных Штатов в прошлом году было реализовано 896 764 единиц. Так что потенциал у тюнинг-программы Saleen огромный.

Американцы выпустили мощный пикап для любителей экстрима
Американцы выпустили мощный пикап для любителей экстрима
Американцы выпустили мощный пикап для любителей экстрима
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Сегодня, 12:11 » Автор: Ирина Шевченко
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