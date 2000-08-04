Раздел: Авто
Porsche выпустила гоночный Cayman GT4 Clubsport
Самый быстрый Porsche Cayman переделали в ралли-кар.
Спортивное подразделение Porsche представило раллийную версию самой быстрой модификации Cayman — GT4 Clubsport. В августе, автомобиль под управлением французского гонщика Ромена Дюма, примет участие в «Ралли Германии».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.
На фотографиях мы видим, что представленная новинка отличается от обычного Cayman — GT4 Clubsport четырьмя дополнительными прожекторами, воздухозаборником на крыше, усиленной защитой днища, каркасом безопасности и облегченными дисками белого цвета с покрышками Pilot Sport.
Читайте также: BlaBlaCar ввел новое ограничение
Никакой информации о силовой установке в компании не рассказали. Вероятнее всего, ралли-кар получит 3,8-литровый «оппозитник» мощностью 385 л.с. Совместно с двигателем будет работать 6-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Стандартный Cayman GT4 с этим мотором ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 295 км/ч.
Спортивное подразделение Porsche представило раллийную версию самой быстрой модификации Cayman — GT4 Clubsport. В августе, автомобиль под управлением французского гонщика Ромена Дюма, примет участие в «Ралли Германии».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.
На фотографиях мы видим, что представленная новинка отличается от обычного Cayman — GT4 Clubsport четырьмя дополнительными прожекторами, воздухозаборником на крыше, усиленной защитой днища, каркасом безопасности и облегченными дисками белого цвета с покрышками Pilot Sport.
Читайте также: BlaBlaCar ввел новое ограничение
Никакой информации о силовой установке в компании не рассказали. Вероятнее всего, ралли-кар получит 3,8-литровый «оппозитник» мощностью 385 л.с. Совместно с двигателем будет работать 6-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Стандартный Cayman GT4 с этим мотором ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 295 км/ч.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
Оставьте свой комментарий