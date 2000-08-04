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Раздел: Авто  
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Porsche выпустила гоночный Cayman GT4 Clubsport

Porsche выпустила гоночный Cayman GT4 ClubsportСамый быстрый Porsche Cayman переделали в ралли-кар.

Спортивное подразделение Porsche представило раллийную версию самой быстрой модификации Cayman — GT4 Clubsport. В августе, автомобиль под управлением французского гонщика Ромена Дюма, примет участие в «Ралли Германии».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.

На фотографиях мы видим, что представленная новинка отличается от обычного Cayman — GT4 Clubsport четырьмя дополнительными прожекторами, воздухозаборником на крыше, усиленной защитой днища, каркасом безопасности и облегченными дисками белого цвета с покрышками Pilot Sport.

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Никакой информации о силовой установке в компании не рассказали. Вероятнее всего, ралли-кар получит 3,8-литровый «оппозитник» мощностью 385 л.с. Совместно с двигателем будет работать 6-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Стандартный Cayman GT4 с этим мотором ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 295 км/ч.

Porsche выпустила гоночный Cayman GT4 Clubsport
Porsche выпустила гоночный Cayman GT4 Clubsport
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 Теги: Porsche Cayman, ралли-кар

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Сегодня, 15:42 » Автор: Ирина Шевченко
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