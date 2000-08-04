Раздел: Авто
Стало известно, какие автомобили предпочитают украинцы
Названы самые популярные автомобили в Украине в 2018 году.
В прошлом месяце на украинский рынок новых легковых автомобилей вернулась положительная динамика развития, июльские регистрации выросли на 4 процента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.
Всего с января по июль в Украине на учет было поставлено 46,2 тыс. новых легковых автомобилей. В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых авто вырос на 6%, сообщает ассоциация «Укравтопром».
В итоговом рейтинге украинского рынка новых легковых авто, составленном по результатам первых семи месяцев 2018 года, в десятку самых популярных марок вошли: TOYOTA, спрос на автомобили которой в Украине с января по июль составил 5706 авто, что на 17% больше чем за аналогичный период прошлого года; RENAULT – 4564 шт. (-3% к аппг); VOLKSWAGEN – 4126 шт. (+36% к аппг); SKODA – 3016 (+4% к аппг); NISSAN – 2868 шт. (+21% к аппг); HYUNDAI – 2843 шт. (+22% к аппг); KIA – 2250 шт. (-28% к аппг); AUDI – 2101 шт. (+73% к аппг); FORD – 1886 шт. (-7% к аппг); MAZDA – 1749 шт. (+25% к аппг).
Читайте также:
В тоже время ТОП-10 рынка новых авто по моделям выглядит следующим образом:
RENAULT Duster – 1740 шт.
TOYOTA RAV-4 – 1567 шт.
TOYOTA Camry – 1438 шт.
AUDI A3 – 1367 шт.
VOLKSWAGEN Golf – 1349 шт.
HYUNDAI Tucson – 1276 шт.
RENAULT Logan – 1225 шт.
KIA Sportage – 1209 шт.
SKODA Octavia – 1178 шт.
VOLKSWAGEN Polo – 1144 шт.
В прошлом месяце на украинский рынок новых легковых автомобилей вернулась положительная динамика развития, июльские регистрации выросли на 4 процента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.
Всего с января по июль в Украине на учет было поставлено 46,2 тыс. новых легковых автомобилей. В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых авто вырос на 6%, сообщает ассоциация «Укравтопром».
В итоговом рейтинге украинского рынка новых легковых авто, составленном по результатам первых семи месяцев 2018 года, в десятку самых популярных марок вошли: TOYOTA, спрос на автомобили которой в Украине с января по июль составил 5706 авто, что на 17% больше чем за аналогичный период прошлого года; RENAULT – 4564 шт. (-3% к аппг); VOLKSWAGEN – 4126 шт. (+36% к аппг); SKODA – 3016 (+4% к аппг); NISSAN – 2868 шт. (+21% к аппг); HYUNDAI – 2843 шт. (+22% к аппг); KIA – 2250 шт. (-28% к аппг); AUDI – 2101 шт. (+73% к аппг); FORD – 1886 шт. (-7% к аппг); MAZDA – 1749 шт. (+25% к аппг).
Читайте также:
В тоже время ТОП-10 рынка новых авто по моделям выглядит следующим образом:
RENAULT Duster – 1740 шт.
TOYOTA RAV-4 – 1567 шт.
TOYOTA Camry – 1438 шт.
AUDI A3 – 1367 шт.
VOLKSWAGEN Golf – 1349 шт.
HYUNDAI Tucson – 1276 шт.
RENAULT Logan – 1225 шт.
KIA Sportage – 1209 шт.
SKODA Octavia – 1178 шт.
VOLKSWAGEN Polo – 1144 шт.
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