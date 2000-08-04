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Раздел: Авто  
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В Peugeot обновили седан 408

В Peugeot обновили седан 408b]Peugeot 408 второго поколения построен на платформе EMP2.[/b]

Китайское совместное предприятие Dongfeng Peugeot представило обновленную версию седана 408. Машина получила более агрессивный передний бампер, увеличенную решетку радиатора с трехмерными ячейками, новые фары и задние фонари.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Показанный китайцами седан — это обновленная версия Peugeot 408 второго поколения, который выпускается в Китае с 2014 года. Российский завод PSA в Калуге выпускает для отечественного рынка одноименную машину первого поколения.

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Peugeot 408 второго поколения построен на современной модульной платформе EMP2, лежащей в основе хэтчбека 308. От него седан отличается растянутой до 2730 миллиметров колесной базой и консервативным оформлением салона: китайцы отказались от необычной передней панели с вынесенными наверх приборами в пользу традиционной эргономики.
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Сегодня, 18:13 » Автор: Едгар Букмирза
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