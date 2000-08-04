Раздел: Авто
BMW 3 Series GT может исчезнуть с рынка
BMW действительно откажется от 3-й серии GT.
Будущее BMW 3 Series GT было под вопросом еще с января этого года, когда появились первые слухи о снятии данной модели с производства.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Однако спустя пять месяцев в Сети появилась информация о том, что BMW 3-й серии GT может превратиться в 4-ю серию GT.
Правда, исходя из последних новостей, BMW прекратит выпуск 3-й серии GT и сосредоточит свое внимание на четырехцилиндровом Gran Coupe. По предварительным данным, 3-я серия GT окончательно будет снята с производства в июле 2020 года.
Стоит отметить, что если BMW действительно откажется от 3-й серии GT, выпустив на замену Gran Coupe, то автолюбителям, желающим приобрести данное авто, придется подождать, так как производство этой модели планируется завершить лишь в 2020 году, а в продажу она поступит лишь на следующий год.
Теперь новая 4-я серия, по слухам, станет основой для создания BMW i4, т.е. электромобиля. Однако, до сих пор неизвестно, что станет с 3-й серией GT, так как BMW до сих пор не сделал никаких официальных заявлений.
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Поклонники 3-й серии GT уверены, что BMW не откажется от излюбленной многими модели, а просто создаст преемника, слегка изменив дизайн.
Будущее BMW 3 Series GT было под вопросом еще с января этого года, когда появились первые слухи о снятии данной модели с производства.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Однако спустя пять месяцев в Сети появилась информация о том, что BMW 3-й серии GT может превратиться в 4-ю серию GT.
Правда, исходя из последних новостей, BMW прекратит выпуск 3-й серии GT и сосредоточит свое внимание на четырехцилиндровом Gran Coupe. По предварительным данным, 3-я серия GT окончательно будет снята с производства в июле 2020 года.
Стоит отметить, что если BMW действительно откажется от 3-й серии GT, выпустив на замену Gran Coupe, то автолюбителям, желающим приобрести данное авто, придется подождать, так как производство этой модели планируется завершить лишь в 2020 году, а в продажу она поступит лишь на следующий год.
Теперь новая 4-я серия, по слухам, станет основой для создания BMW i4, т.е. электромобиля. Однако, до сих пор неизвестно, что станет с 3-й серией GT, так как BMW до сих пор не сделал никаких официальных заявлений.
Читайте также: Эта красота может исчезнуть с лица Земли навсегда. Фото
Поклонники 3-й серии GT уверены, что BMW не откажется от излюбленной многими модели, а просто создаст преемника, слегка изменив дизайн.
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