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Раздел: Авто  
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BMW 3 Series GT может исчезнуть с рынка

BMW 3 Series GT может исчезнуть с рынкаBMW действительно откажется от 3-й серии GT.

Будущее BMW 3 Series GT было под вопросом еще с января этого года, когда появились первые слухи о снятии данной модели с производства.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Однако спустя пять месяцев в Сети появилась информация о том, что BMW 3-й серии GT может превратиться в 4-ю серию GT.

Правда, исходя из последних новостей, BMW прекратит выпуск 3-й серии GT и сосредоточит свое внимание на четырехцилиндровом Gran Coupe. По предварительным данным, 3-я серия GT окончательно будет снята с производства в июле 2020 года.

Стоит отметить, что если BMW действительно откажется от 3-й серии GT, выпустив на замену Gran Coupe, то автолюбителям, желающим приобрести данное авто, придется подождать, так как производство этой модели планируется завершить лишь в 2020 году, а в продажу она поступит лишь на следующий год.
Теперь новая 4-я серия, по слухам, станет основой для создания BMW i4, т.е. электромобиля. Однако, до сих пор неизвестно, что станет с 3-й серией GT, так как BMW до сих пор не сделал никаких официальных заявлений.

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Поклонники 3-й серии GT уверены, что BMW не откажется от излюбленной многими модели, а просто создаст преемника, слегка изменив дизайн.
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 Теги: BMW 3 Series GT, рынок

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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