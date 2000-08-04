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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн новой автомодели Audi A3

Рассекречен дизайн новой автомодели Audi A3Вероятнее всего на европейском авторынке Audi A3 появится в следующем году.

Недавно в сети интернет появились новые снимки немецкой автомодели Audi A3. По мнению автоэкспертов в этот раз мы видим дорожные тесты именно "заряженной" версии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Автомобиль был запечатлен на дороге общего значения. В силу того, что весь кузов авто покрыт плотным камуфляжем, говорить о каких-то деталях не приходится. Однако на фото заметно, что машина получила заниженную подвеску и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

По имеющимся данным силовой агрегат автоновинки будет реализован двухлитровым мотором TFSI на 300 л.с.

По мнению автоэкспертов, на европейский авторынок обсуждаемая автомодель вряд ли придет в трехдверном исполнении. Тут такое не в моде.

А вот если среди модификаций автоновинки предложат кабриолет или седан, вероятность того, что автомодель будет более популярной довольно высока.

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Вероятнее всего на европейском авторынке Audi A3 появится в следующем году. На авторынке Соединенных Штатов - только к 2020 году.
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 Теги: Audi A3, автомобиль

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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