Раздел: Авто
Ford отпраздновал выпуск 10-миллионого Mustang
На заводе Ford во Флэт Роке (США, штат Мичиган) с конвейера сошел 10-миллионный экземпляр модели Mustang.
По такому поводу американская компания устроила праздник для своих сотрудников и поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Mustang — одна из главных икон автомобильной Америки, созданная гением менеджмента Ли Якоккой и породившая новый обширный сегмент рынка — так называемые пони-кары. С 1964 по 2018 годы было выпущено шесть поколений и сотни разных модификаций этих спорткаров, в том числе культовых Shelby и Cobra.
Юбилейным, 10-миллионным Мустангом стал белый кабриолет GT с 460-сильным мотором V8 и 6-ступенчатой механикой. Цвет, тип кузова и мотор, конечно, были выбраны не случайно, ведь самый первый выпущенный Ford Mustang тоже белого цвета и с мягким верхом, но двигатель V8 выдавал всего 164 л.с., а ступеней в коробке передач было всего три. По случаю выпуска юбилейной модели в штаб-квартире Форда в Дирборне (пригород Детройта) и на заводе во Флэт Роке прошли праздничные мероприятия и авиашоу с участием истребителей P-51 Mustang времен Второй мировой войны.
Шестьдесят владельцев Мустангов разных поколений выстроили машины на заводской площади так, чтобы получилась цифра 10 000 000. Ford Mustang стал героем многочисленных фильмов, многократно участвовал и побеждал в гонках и является на данный момент самым продаваемым американским спорткаром: на домашнем рынке за первое полугодие 2018-го реализовано 42 428 экземпляров.
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Для сравнения скажем, что Dodge Challenger за первые шесть месяцев этого года нашел 37 367 покупателей, а Chevrolet Camaro — 25 379. Производитель утверждает, что Мустанг является также автомобилем-рекордсменом по числу полученных лайков в Фейсбуке.
По такому поводу американская компания устроила праздник для своих сотрудников и поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Mustang — одна из главных икон автомобильной Америки, созданная гением менеджмента Ли Якоккой и породившая новый обширный сегмент рынка — так называемые пони-кары. С 1964 по 2018 годы было выпущено шесть поколений и сотни разных модификаций этих спорткаров, в том числе культовых Shelby и Cobra.
Юбилейным, 10-миллионным Мустангом стал белый кабриолет GT с 460-сильным мотором V8 и 6-ступенчатой механикой. Цвет, тип кузова и мотор, конечно, были выбраны не случайно, ведь самый первый выпущенный Ford Mustang тоже белого цвета и с мягким верхом, но двигатель V8 выдавал всего 164 л.с., а ступеней в коробке передач было всего три. По случаю выпуска юбилейной модели в штаб-квартире Форда в Дирборне (пригород Детройта) и на заводе во Флэт Роке прошли праздничные мероприятия и авиашоу с участием истребителей P-51 Mustang времен Второй мировой войны.
Шестьдесят владельцев Мустангов разных поколений выстроили машины на заводской площади так, чтобы получилась цифра 10 000 000. Ford Mustang стал героем многочисленных фильмов, многократно участвовал и побеждал в гонках и является на данный момент самым продаваемым американским спорткаром: на домашнем рынке за первое полугодие 2018-го реализовано 42 428 экземпляров.
Читайте также: Ford Mustang выпустил авто для полиции
Для сравнения скажем, что Dodge Challenger за первые шесть месяцев этого года нашел 37 367 покупателей, а Chevrolet Camaro — 25 379. Производитель утверждает, что Мустанг является также автомобилем-рекордсменом по числу полученных лайков в Фейсбуке.
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