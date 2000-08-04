Раздел: Авто
Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
В Китае официально презентовали кроссовер MG HS.
Компания MG презентовала кроссовера HS, который в первую очередь ориентирован на китайский авторынок, где он появится в сентябре.
Новинка сможет стать конкурентом Nissan Qashqai, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Внешний дизайн авто выполнен в стиле концепта X-Motion, а салон напоминает седан MG 6. Среди оснащения автомобиля будут значиться цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, мультимедийный центр на 10,1 дюйма и панорамная крыша. В топовых версиях появятся спортивные сиденья и 64-цветная подсветка.
У кроссовера будет функция полуавтоматического управления MG Pilot, в нее входят круиз-контроль и система контроля рядности движения.
Читайте также: Вокруг Ferrari разгорается нешуточный скандал
В подкапотном пространстве расположится 2-литровый мотор производительностью 225 л.с. Для модели будет доступна система полного привода.
Компания MG презентовала кроссовера HS, который в первую очередь ориентирован на китайский авторынок, где он появится в сентябре.
Новинка сможет стать конкурентом Nissan Qashqai, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Внешний дизайн авто выполнен в стиле концепта X-Motion, а салон напоминает седан MG 6. Среди оснащения автомобиля будут значиться цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, мультимедийный центр на 10,1 дюйма и панорамная крыша. В топовых версиях появятся спортивные сиденья и 64-цветная подсветка.
У кроссовера будет функция полуавтоматического управления MG Pilot, в нее входят круиз-контроль и система контроля рядности движения.
Читайте также: Вокруг Ferrari разгорается нешуточный скандал
В подкапотном пространстве расположится 2-литровый мотор производительностью 225 л.с. Для модели будет доступна система полного привода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
368
0
Также советуем посмотреть
- Моральный компас президента
- Смех да и только: в США коровы помогли задержать преступницу
- Какие санкции больнее всего ударят по России
- На Донбассе в результате боевых действий погиб военный
- Ляшко "засветился" на детском аттракционе в Николаеве
- Муравей, пытавшийся ограбить ювелирный магазин, повеселил Сеть
- Забавные картинки поднимут вам настроение
- Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
- Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
- Первые «ихтамнеты» и распятые мальчики
- В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
- 10 уроків грузино-російської війни
- Конфуз футболиста на поле закончился «пенной вечеринкой»
- В тылу ВСУ неизвестные обстреляли машину командира Правого сектора
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
Оставьте свой комментарий