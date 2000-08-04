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Массовая забастовка пилотов Ryanair: отменены сотни рейсов
Больше всего пострадала Германия.
В результате крупнейшей стачки в истории Ryanair отменены 400 рейсов, из них 250 - в ФРГ. 55 тысячам пассажиров предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Пилоты Ryanair начали наиболее масштабную забастовку в истории ирландской бюджетной авиакомпании. Протестная акция началась в 3.01 часов (4.01 часов мск) в пятницу, 10 августа и продлится 24 часа, подтвердил представитель немецкого профсоюза пилотов Cockpit.
В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов - каждый шестой из планировавшихся на этот день европейских полетов Ryanair.
Больше всего пострадала Германия
При этом больше всего рейсов - 250 - отменили в Германии. Аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные стачкой пилотов.
В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них - более 42 тысяч в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет, указывает dpa.
Пилоты добиваются заключения тарифного соглашения
Немецкие пилоты Ryanair объявили 8 августа о том, что присоединяются к забастовке коллег из других стран. Руководство авиакомпании не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер (Martin Locher). Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки пилотов. При этом ответственность за акцию глава Cockpit на менеджмент Ryanair.
Объединение Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96 процентов опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.
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Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.
В результате крупнейшей стачки в истории Ryanair отменены 400 рейсов, из них 250 - в ФРГ. 55 тысячам пассажиров предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Пилоты Ryanair начали наиболее масштабную забастовку в истории ирландской бюджетной авиакомпании. Протестная акция началась в 3.01 часов (4.01 часов мск) в пятницу, 10 августа и продлится 24 часа, подтвердил представитель немецкого профсоюза пилотов Cockpit.
В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов - каждый шестой из планировавшихся на этот день европейских полетов Ryanair.
Больше всего пострадала Германия
При этом больше всего рейсов - 250 - отменили в Германии. Аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные стачкой пилотов.
В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них - более 42 тысяч в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет, указывает dpa.
Пилоты добиваются заключения тарифного соглашения
Немецкие пилоты Ryanair объявили 8 августа о том, что присоединяются к забастовке коллег из других стран. Руководство авиакомпании не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер (Martin Locher). Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки пилотов. При этом ответственность за акцию глава Cockpit на менеджмент Ryanair.
Объединение Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96 процентов опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.
Читайте также: Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.
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