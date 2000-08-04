Раздел: Авто
Volkswagen выпустил "заряженный" дом на колесах
Volkswagen Grand California имеет почти 6 метров в длину.
Самый первый Volkswagen, тот что покорил мир и известен как Beetle, был крошечным. Микроавтобус Volkswagen Type 2 вывел игру в новый масштаб, однако он даже рядом не стоял по вместительности с новыми Passat или Atlas.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vwdrive.
Немецкий автопроизводитель продолжил игру на увеличение своих моделей, представив самый большой кемпер в своей истории, серийный Volkswagen Grand California, построенный по мотивам прошлогоднего концепта California XXL на базе фургона Crafter нового поколения.
Полноценный дом на колесах, Volkswagen Grand California имеет почти 6 метров в длину. Он более чем на метр длиннее нового VW Touareg и больше него в любом другом измерении. В негабаритном кузове нового детища подразделения Volkswagen Commercial Vehicles есть спальные места для семьи с двумя детьми, ванная комната с душем, а также кухня с 70-литровым холодильником, раковиной и газовой плитой с двумя горелками.
Серийный кемпер Volkswagen Grand California оснащен сдвижной задней дверью с электрическим выступом для удобства входа и выхода, аудиосистемой с поддержкой Bluetooth, которой можно управлять с планшета или смартфона, панорамными окнами и солнечными панелями на крыше. Фургон для приключений даже доступен с полным приводом 4Motion, чтобы можно было разбавить воспоминания о путешествии выездом за пределы асфальта.
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Первый живой показ Volkswagen Grand California состоится на автосалоне в Дюссельдорфе, где будут раскрыты все детали, включая цены и дату начала продаж. Несмотря на «Калифорнийское» название, фургон для приключений с малой вероятностью будет доступен в Калифорнии или любом другом штате США.
Самый первый Volkswagen, тот что покорил мир и известен как Beetle, был крошечным. Микроавтобус Volkswagen Type 2 вывел игру в новый масштаб, однако он даже рядом не стоял по вместительности с новыми Passat или Atlas.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vwdrive.
Немецкий автопроизводитель продолжил игру на увеличение своих моделей, представив самый большой кемпер в своей истории, серийный Volkswagen Grand California, построенный по мотивам прошлогоднего концепта California XXL на базе фургона Crafter нового поколения.
Полноценный дом на колесах, Volkswagen Grand California имеет почти 6 метров в длину. Он более чем на метр длиннее нового VW Touareg и больше него в любом другом измерении. В негабаритном кузове нового детища подразделения Volkswagen Commercial Vehicles есть спальные места для семьи с двумя детьми, ванная комната с душем, а также кухня с 70-литровым холодильником, раковиной и газовой плитой с двумя горелками.
Серийный кемпер Volkswagen Grand California оснащен сдвижной задней дверью с электрическим выступом для удобства входа и выхода, аудиосистемой с поддержкой Bluetooth, которой можно управлять с планшета или смартфона, панорамными окнами и солнечными панелями на крыше. Фургон для приключений даже доступен с полным приводом 4Motion, чтобы можно было разбавить воспоминания о путешествии выездом за пределы асфальта.
Читайте также: В Киеве видели самый дорогой кроссовер Audi
Первый живой показ Volkswagen Grand California состоится на автосалоне в Дюссельдорфе, где будут раскрыты все детали, включая цены и дату начала продаж. Несмотря на «Калифорнийское» название, фургон для приключений с малой вероятностью будет доступен в Калифорнии или любом другом штате США.
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