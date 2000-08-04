В Украине придумали новую схему "авторазвода"

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Министерство юстиций Украины утвердило в декабре 2013 года госстандарт ГОСТ 4278:2012 на номерные знаки для легковых автомобилей.

После введения утилизационного сбора количество человек, которые хотят зарегистрировать свой автомобиль, резко возросло. В связи с этим, возникла проблема, связанная с отсутствием номерных знаков. Автомобилисты рассказывают, что купили автомобили ещё на прошлой неделе.