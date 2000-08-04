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Раздел: Авто  
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В Украине придумали новую схему "авторазвода"

В Украине придумали новую схему "авторазвода"Владельцы "евроблях" оказались под прицелом мошенников.

Мошенники в Украине "охотятся" на собственников автомобилей на еврономерах и придумывают новые схемы обмана.

В результате можно не только потерять деньги, но и стать фигурантом уголовного дела, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На днях с автомобиля Александра Белошицкого сняли номерные знаки. На лобовом стекле оставили номер мобильного телефона. Когда парень позвонил по этому номеру, ему сообщили, что номера вернут за 200 долларов.

"Грабители зачастую прячут эти номера. Позвонил своим родным и близким, мы начали шуршать по всему массиву , где я живу, и нашли недалеко, возле мусорника, мои номера. Потом я переклеил их на суперклей, думаю, грабители вряд ли снимут", – рассказывает Александр.

За одну ночь сотни номерных знаков исчезли у сотни водителей столичного микрорайона Позняки. Преимущественно жертвами стали владельцы авто на иностранных номерах. Мошенники знают, что полиция не поможет "евробляхерам", а сделать дубликат номерного знака в Украине невозможно.

"Мы живем в третьем парадном, а возле первого парадного были зарыты [номерные знаки] под балконом в земле. В нашем доме было около шести машин срезано, представьте", – рассказывает житель Киева Анатолий Бурьяновский.

Под прицелом преступников оказались также солидные авто – за считанные секунды с машин снимают фирменные значки и фары, стоимость которых в среднем стартует от 10 тысяч гривен.

Адвокат Вадим Дынник предупреждает – те, кто платят выкуп мошенникам, только развивают преступную схему. Эксперт советует заранее позаботиться о мощном креплении фар и номерных знаков. В любом случае нужно вызывать полицию, советует адвокат.

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"Чтобы ваш номер нигде, не приведи Господи, не всплыл потом в каких-либо ДТП, преступлениях. Часто преступники используют номера для отвода глаз, и потом будет очень много вопросов – где была машина, где были вы", – предупреждает Дынник.
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 Теги: афера, евробляхи

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Сегодня, 15:13 » Автор: Ирина Шевченко
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