» » Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
Раздел: Авто  
0

Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis

Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана GenesisПо предварительным данным, модель переведут на новую платформу.

«Четырехдверка» премиального суббренда Hyundai следующей генерации дебютирует в 2019 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

Фотографии закамуфлированного Genesis G80 были сделаны в Корее и опубликованы на форуме Bobaedream. Местные профильные медиа сообщают, что в продажу седан второй генерации поступит в следующем году. Судя по снимкам, «четырехдверка» получит радиаторную решетку с ячеистым рисунком вместо горизонтальных полос, новые фары и фонари. Задний номер переедет с крышки багажника на бампер. По неофициальной информации, G80 переведут на новую платформу, но подробностей о «тележке» пока нет. Об изменениях в моторной гамме также неизвестно.

Читайте также: Фото нового Toyota Auris "слили" в Сеть

Напомним, нынешний Genesis G80 – это рестайлинговая версия седана Hyundai Genesis образца 2013 года. Длина премиальной «четырехдверки» актуального поколения равна 4 990 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 480 мм, колесная база – 3 010 мм. В линейку моторов G80 (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 2.0 T-GDI (245 л.с.) и турбомотор V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), «атмосферники» V6 3.3 GDI (282 л.с.), V6 3.8 GDI (315 л.с.) и V8 5.0 GDI (420 л.с.). В Корее для седана еще предусмотрен турбодизель 2.2D с отдачей в 202 л.с. – этот двигатель «восьмидесятому» достался от «младшего» Genesis G70. Привод, как и у всех моделей бренда, - задний или полный HTRAC.

Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Genesis G80, тесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:24 » Автор: Ирина Шевченко
     480
     0

Похожие новости по теме

Hyundai обновила седан Genesis G90 Hyundai обновила седан Genesis G90

Опубликована свежая порция информации о рестайлинговой версии флагмана Genesis.

В Сеть слили фото нового седана Kia K9 В Сеть слили фото нового седана Kia K9

В Сеть выложили фото закамуфлированной «четырехдверки» K9 новой генерации.

Опубликован рендер премиального седана Genesis G70 Опубликован рендер премиального седана Genesis G70

Мировую премьеру серийного седана Genesis G70 можно ожидать ближе к середине наступившего 2017 года.

Hyundai вывела на испытания новый седан Genesis G70 Hyundai вывела на испытания новый седан Genesis G70

Автомобиль может дебютировать уже в нынешнем году.

На автосалоне в Женеве показали Hyundai Genesis G90 На автосалоне в Женеве показали Hyundai Genesis G90

Представлен флагманский седан G90.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх