Раздел: Авто
Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
По предварительным данным, модель переведут на новую платформу.
«Четырехдверка» премиального суббренда Hyundai следующей генерации дебютирует в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Фотографии закамуфлированного Genesis G80 были сделаны в Корее и опубликованы на форуме Bobaedream. Местные профильные медиа сообщают, что в продажу седан второй генерации поступит в следующем году. Судя по снимкам, «четырехдверка» получит радиаторную решетку с ячеистым рисунком вместо горизонтальных полос, новые фары и фонари. Задний номер переедет с крышки багажника на бампер. По неофициальной информации, G80 переведут на новую платформу, но подробностей о «тележке» пока нет. Об изменениях в моторной гамме также неизвестно.
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Напомним, нынешний Genesis G80 – это рестайлинговая версия седана Hyundai Genesis образца 2013 года. Длина премиальной «четырехдверки» актуального поколения равна 4 990 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 480 мм, колесная база – 3 010 мм. В линейку моторов G80 (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 2.0 T-GDI (245 л.с.) и турбомотор V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), «атмосферники» V6 3.3 GDI (282 л.с.), V6 3.8 GDI (315 л.с.) и V8 5.0 GDI (420 л.с.). В Корее для седана еще предусмотрен турбодизель 2.2D с отдачей в 202 л.с. – этот двигатель «восьмидесятому» достался от «младшего» Genesis G70. Привод, как и у всех моделей бренда, - задний или полный HTRAC.
«Четырехдверка» премиального суббренда Hyundai следующей генерации дебютирует в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Фотографии закамуфлированного Genesis G80 были сделаны в Корее и опубликованы на форуме Bobaedream. Местные профильные медиа сообщают, что в продажу седан второй генерации поступит в следующем году. Судя по снимкам, «четырехдверка» получит радиаторную решетку с ячеистым рисунком вместо горизонтальных полос, новые фары и фонари. Задний номер переедет с крышки багажника на бампер. По неофициальной информации, G80 переведут на новую платформу, но подробностей о «тележке» пока нет. Об изменениях в моторной гамме также неизвестно.
Читайте также: Фото нового Toyota Auris "слили" в Сеть
Напомним, нынешний Genesis G80 – это рестайлинговая версия седана Hyundai Genesis образца 2013 года. Длина премиальной «четырехдверки» актуального поколения равна 4 990 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 480 мм, колесная база – 3 010 мм. В линейку моторов G80 (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 2.0 T-GDI (245 л.с.) и турбомотор V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), «атмосферники» V6 3.3 GDI (282 л.с.), V6 3.8 GDI (315 л.с.) и V8 5.0 GDI (420 л.с.). В Корее для седана еще предусмотрен турбодизель 2.2D с отдачей в 202 л.с. – этот двигатель «восьмидесятому» достался от «младшего» Genesis G70. Привод, как и у всех моделей бренда, - задний или полный HTRAC.
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