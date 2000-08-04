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Раздел: Авто  
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Tesla готовит к выпуску загадочный "мини-кар"

Tesla готовит к выпуску загадочный "мини-кар"Модельную линейку Tesla пополнит загадочный «мини-кар, в который втиснется и взрослый человек».

Предполагается, что новый электрокар будет чем-то похож на Renault Twizy. По традиции анонс новинки появился в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Пост был ответом главы компании Илона Маска на вопрос пользователя о возможности появления игрушечного кроссовера Model X. Поскольку расшифровывать свое послание Маск не стал, появилось несколько версий развития событий. Возможно, он имел ввиду игрушечный электрокар, в котором может поместиться взрослый.

Но есть и другие версии. Предположительно, речь идет об одно-двухместном низкоскоростном аппарате типа Neighborhood Electric Vehicle или карте на батареях, предназначенном для развлечения и соревнований на картодромах. Игрушечный Tesla Model S для детей 3-8 лет компания Radio Flyer выпустила в 2016 году. Детский электрокар построен в содружестве с Tesla. Автомобиль укомплектован быстро заряжающейся литиевой батареей Standard емкостью 130 Вт·ч или аккумулятором Long Range на 190 Вт·ч. Также предусмотрена возможность горячей замены блока.

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Стоимость игрушечной Model S - $599. Помимо мини-электрокара Маск анонсировал появление «олдскульного ресторана drive-in с роллерами на одной из новых станций Supercharger в округе Лос-Анджелес». Разрешение на его строительство в Санта-Монике уже получено. В дальнейшем у Tesla появится собственная ресторанная сеть.

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 Теги: Tesla, электрокар

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Сегодня, 21:23 » Автор: Татьяна Ларина
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