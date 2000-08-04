Раздел: Авто
Tesla готовит к выпуску загадочный "мини-кар"
Модельную линейку Tesla пополнит загадочный «мини-кар, в который втиснется и взрослый человек».
Предполагается, что новый электрокар будет чем-то похож на Renault Twizy. По традиции анонс новинки появился в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Пост был ответом главы компании Илона Маска на вопрос пользователя о возможности появления игрушечного кроссовера Model X. Поскольку расшифровывать свое послание Маск не стал, появилось несколько версий развития событий. Возможно, он имел ввиду игрушечный электрокар, в котором может поместиться взрослый.
Но есть и другие версии. Предположительно, речь идет об одно-двухместном низкоскоростном аппарате типа Neighborhood Electric Vehicle или карте на батареях, предназначенном для развлечения и соревнований на картодромах. Игрушечный Tesla Model S для детей 3-8 лет компания Radio Flyer выпустила в 2016 году. Детский электрокар построен в содружестве с Tesla. Автомобиль укомплектован быстро заряжающейся литиевой батареей Standard емкостью 130 Вт·ч или аккумулятором Long Range на 190 Вт·ч. Также предусмотрена возможность горячей замены блока.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску компактный кроссовер
Стоимость игрушечной Model S - $599. Помимо мини-электрокара Маск анонсировал появление «олдскульного ресторана drive-in с роллерами на одной из новых станций Supercharger в округе Лос-Анджелес». Разрешение на его строительство в Санта-Монике уже получено. В дальнейшем у Tesla появится собственная ресторанная сеть.
Предполагается, что новый электрокар будет чем-то похож на Renault Twizy. По традиции анонс новинки появился в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Пост был ответом главы компании Илона Маска на вопрос пользователя о возможности появления игрушечного кроссовера Model X. Поскольку расшифровывать свое послание Маск не стал, появилось несколько версий развития событий. Возможно, он имел ввиду игрушечный электрокар, в котором может поместиться взрослый.
Но есть и другие версии. Предположительно, речь идет об одно-двухместном низкоскоростном аппарате типа Neighborhood Electric Vehicle или карте на батареях, предназначенном для развлечения и соревнований на картодромах. Игрушечный Tesla Model S для детей 3-8 лет компания Radio Flyer выпустила в 2016 году. Детский электрокар построен в содружестве с Tesla. Автомобиль укомплектован быстро заряжающейся литиевой батареей Standard емкостью 130 Вт·ч или аккумулятором Long Range на 190 Вт·ч. Также предусмотрена возможность горячей замены блока.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску компактный кроссовер
Стоимость игрушечной Model S - $599. Помимо мини-электрокара Маск анонсировал появление «олдскульного ресторана drive-in с роллерами на одной из новых станций Supercharger в округе Лос-Анджелес». Разрешение на его строительство в Санта-Монике уже получено. В дальнейшем у Tesla появится собственная ресторанная сеть.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
40
0
Также советуем посмотреть
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
- На территорию Донбасса из РФ въехала колонна грузовиков, - ОБСЕ
- Паук заставил американку бегать по парку без одежды
- В войне России и Грузии ведущим был этнический аспект
- Моральный компас президента
Оставьте свой комментарий