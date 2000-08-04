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В США хотят запретить электросамокаты
Полиция сотнями выдавала предупреждения, а сейчас готова к более жестким мерам к самокатчикам
В некоторых регионах США, в особенности южных, власти городов вводят запрет на самокаты с электроприводом. Помогают им в этом обычные граждане, соревнуясь, кто изощреннее уничтожит этот транспорт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В прошлом году популярность электросамокаты была настолько высока, что в Калифорнии появились нескольких шеринговых сервисов, такие как Bird и Lime. Аренда самоката стоила всего 1$, а за каждую минуту платили по 15 центов. Привлекательным было то, что самокат можно было не возвращать на место, а оставить в любом месте.
В Беверли Хиллз власть имущие недавно ввели запрет сроком на 6 месяцев, на эксплуатацию электросамокатов. Городской совет практически единогласно поддержал эту инициативу. Как сообщается в LA Times, данный вид транспорта стал угрозой для общественной безопасности. Мало того, что водители самокатов редко используют шлемы, они создают аварийные ситуации на дорогах и помехи пешеходам.
Полиция сотнями выдавала предупреждения, а сейчас готова к более жестким мерам к самокатчикам, например, конфисковать самокаты.
Шеринговые сервисы считают, что такие меры вредят городу, его имиджу и развитию городской мобильности. Положительное в этой ситуации то, что обе стороны готовы к диалогу для выработки свода правил по использованию электросамокатов в городе.
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Среди «пешеходов» в Штатах набирает популярность «челлендж», как находчивее и варварски уничтожить самокат. После видео выкладывают в сеть. В Instagram создан аккаунт, который собирает все такие видео и публикует их у себя. Транспорт топят, сбрасывают с большой высоты, сжигают, сбивают шарами как кегли в боулинге.
В некоторых регионах США, в особенности южных, власти городов вводят запрет на самокаты с электроприводом. Помогают им в этом обычные граждане, соревнуясь, кто изощреннее уничтожит этот транспорт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В прошлом году популярность электросамокаты была настолько высока, что в Калифорнии появились нескольких шеринговых сервисов, такие как Bird и Lime. Аренда самоката стоила всего 1$, а за каждую минуту платили по 15 центов. Привлекательным было то, что самокат можно было не возвращать на место, а оставить в любом месте.
В Беверли Хиллз власть имущие недавно ввели запрет сроком на 6 месяцев, на эксплуатацию электросамокатов. Городской совет практически единогласно поддержал эту инициативу. Как сообщается в LA Times, данный вид транспорта стал угрозой для общественной безопасности. Мало того, что водители самокатов редко используют шлемы, они создают аварийные ситуации на дорогах и помехи пешеходам.
Полиция сотнями выдавала предупреждения, а сейчас готова к более жестким мерам к самокатчикам, например, конфисковать самокаты.
Шеринговые сервисы считают, что такие меры вредят городу, его имиджу и развитию городской мобильности. Положительное в этой ситуации то, что обе стороны готовы к диалогу для выработки свода правил по использованию электросамокатов в городе.
Читайте также: Обычные лампочки хотят запретить в Украине
Среди «пешеходов» в Штатах набирает популярность «челлендж», как находчивее и варварски уничтожить самокат. После видео выкладывают в сеть. В Instagram создан аккаунт, который собирает все такие видео и публикует их у себя. Транспорт топят, сбрасывают с большой высоты, сжигают, сбивают шарами как кегли в боулинге.
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