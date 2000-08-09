Раздел: Авто
В Китае официально представили конкурента Nissan Qashqai
У кроссовера будет функция полуавтоматического управления
Компания MG презентовала кроссовера HS, который в первую очередь ориентирован на китайский авторынок, где он появится в сентябре. Новинка сможет стать конкурентом Nissan Qashqai, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Внешний дизайн авто выполнен в стиле концепта X-Motion, а салон напоминает седан MG 6. Среди оснащения автомобиля будут значиться цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, мультимедийный центр на 10,1 дюйма и панорамная крыша. В топовых версиях появятся спортивные сиденья и 64-цветная подсветка.
У кроссовера будет функция полуавтоматического управления MG Pilot, в нее входят круиз-контроль и система контроля рядности движения.
Читайте также: В Nissan анонсировали выход нового Qashqai
В подкапотном пространстве расположится 2-литровый мотор производительностью 225 л.с. Для модели будет доступна система полного привода.
Компания MG презентовала кроссовера HS, который в первую очередь ориентирован на китайский авторынок, где он появится в сентябре. Новинка сможет стать конкурентом Nissan Qashqai, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Внешний дизайн авто выполнен в стиле концепта X-Motion, а салон напоминает седан MG 6. Среди оснащения автомобиля будут значиться цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, мультимедийный центр на 10,1 дюйма и панорамная крыша. В топовых версиях появятся спортивные сиденья и 64-цветная подсветка.
У кроссовера будет функция полуавтоматического управления MG Pilot, в нее входят круиз-контроль и система контроля рядности движения.
Читайте также: В Nissan анонсировали выход нового Qashqai
В подкапотном пространстве расположится 2-литровый мотор производительностью 225 л.с. Для модели будет доступна система полного привода.
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