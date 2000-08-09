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Раздел: Авто  
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В Китае официально представили конкурента Nissan Qashqai

В Китае официально представили конкурента Nissan QashqaiУ кроссовера будет функция полуавтоматического управления

Компания MG презентовала кроссовера HS, который в первую очередь ориентирован на китайский авторынок, где он появится в сентябре. Новинка сможет стать конкурентом Nissan Qashqai, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Внешний дизайн авто выполнен в стиле концепта X-Motion, а салон напоминает седан MG 6. Среди оснащения автомобиля будут значиться цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, мультимедийный центр на 10,1 дюйма и панорамная крыша. В топовых версиях появятся спортивные сиденья и 64-цветная подсветка.

У кроссовера будет функция полуавтоматического управления MG Pilot, в нее входят круиз-контроль и система контроля рядности движения.

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В подкапотном пространстве расположится 2-литровый мотор производительностью 225 л.с. Для модели будет доступна система полного привода.
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 Теги: Китай, кроссовер

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Вчера, 23:58 » Автор: Татьяна Ларина
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