Раздел: Авто
Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах
Интересная конструкция поможет уменьшить усталость рабочих.
Если представить, что каждый рабочий день вам приходится подымать арбуз выше своей головы 4 600 раз, становится не по себе. Да и не каждому это под силу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
А вот некоторым рабочим завода Ford это приходится делать ежедневно, собирая автомобили. Такие движения быстро приводят к усталости, а впоследствии могут вызвать травмы. Тут на помощь придет новая программа от Ford по внедрению на производство высокотехнологичного костюма EksoVest. Данный «экзожилет» снижает риски рабочему получить травму от некоторых движениях.
Автопроизводитель не только покупает экзоскелеты для своих сотрудников, он также является партнером и усовершенствует данный проект.
Экзоскелеты EksoVest помогает человеку поднимать руки и поддерживает их во время работы над головой. Например, закручивание гаек шуруповертом, стоя под автомобилем. Данная технология рассчитана для людей ростом 1,57-1,93 м и обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг для каждой руки. Судя по отзывам, рабочих с завода, данный экзоскелет намного облегчил им физическую работу. Сама конструкция весит 4,3 кг, компактна и не ущемляет движения. Помощью являются пневматические пружины, и нет кабелей или батареи.
Внедрять EksoVest начали еще в 2017 году на заводах в Уэйне и Флэт Роке. По рекомендациям «первопроходцев» конструкция была усовершенствована. Сейчас экзоскелет используют на всех сборочных заводах Ford.
Читайте также: В Китае официально представили конкурента Nissan Qashqai
На заводах, где выпускают Кугу, Эксплорер, Транзит, Фиесту и ЭкоСпорт, Ford в рамках своей программы оптимизации производства внедрил очки дополненной реальности. Эти 3D-очки помогают комплектовать заказы для конвейера, освобождая руки оператора, а также при помощи подсказок уменьшает человеческий фактор сделать ошибку. Система подсказывает навигацией, где и какие комплектующие находятся.
Если представить, что каждый рабочий день вам приходится подымать арбуз выше своей головы 4 600 раз, становится не по себе. Да и не каждому это под силу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
А вот некоторым рабочим завода Ford это приходится делать ежедневно, собирая автомобили. Такие движения быстро приводят к усталости, а впоследствии могут вызвать травмы. Тут на помощь придет новая программа от Ford по внедрению на производство высокотехнологичного костюма EksoVest. Данный «экзожилет» снижает риски рабочему получить травму от некоторых движениях.
Автопроизводитель не только покупает экзоскелеты для своих сотрудников, он также является партнером и усовершенствует данный проект.
Экзоскелеты EksoVest помогает человеку поднимать руки и поддерживает их во время работы над головой. Например, закручивание гаек шуруповертом, стоя под автомобилем. Данная технология рассчитана для людей ростом 1,57-1,93 м и обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг для каждой руки. Судя по отзывам, рабочих с завода, данный экзоскелет намного облегчил им физическую работу. Сама конструкция весит 4,3 кг, компактна и не ущемляет движения. Помощью являются пневматические пружины, и нет кабелей или батареи.
Внедрять EksoVest начали еще в 2017 году на заводах в Уэйне и Флэт Роке. По рекомендациям «первопроходцев» конструкция была усовершенствована. Сейчас экзоскелет используют на всех сборочных заводах Ford.
Читайте также: В Китае официально представили конкурента Nissan Qashqai
На заводах, где выпускают Кугу, Эксплорер, Транзит, Фиесту и ЭкоСпорт, Ford в рамках своей программы оптимизации производства внедрил очки дополненной реальности. Эти 3D-очки помогают комплектовать заказы для конвейера, освобождая руки оператора, а также при помощи подсказок уменьшает человеческий фактор сделать ошибку. Система подсказывает навигацией, где и какие комплектующие находятся.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
265
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
Оставьте свой комментарий