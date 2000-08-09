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Раздел: Авто  
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Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах

Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах Интересная конструкция поможет уменьшить усталость рабочих.

Если представить, что каждый рабочий день вам приходится подымать арбуз выше своей головы 4 600 раз, становится не по себе. Да и не каждому это под силу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

А вот некоторым рабочим завода Ford это приходится делать ежедневно, собирая автомобили. Такие движения быстро приводят к усталости, а впоследствии могут вызвать травмы. Тут на помощь придет новая программа от Ford по внедрению на производство высокотехнологичного костюма EksoVest. Данный «экзожилет» снижает риски рабочему получить травму от некоторых движениях.

Автопроизводитель не только покупает экзоскелеты для своих сотрудников, он также является партнером и усовершенствует данный проект.

Экзоскелеты EksoVest помогает человеку поднимать руки и поддерживает их во время работы над головой. Например, закручивание гаек шуруповертом, стоя под автомобилем. Данная технология рассчитана для людей ростом 1,57-1,93 м и обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг для каждой руки. Судя по отзывам, рабочих с завода, данный экзоскелет намного облегчил им физическую работу. Сама конструкция весит 4,3 кг, компактна и не ущемляет движения. Помощью являются пневматические пружины, и нет кабелей или батареи.

Внедрять EksoVest начали еще в 2017 году на заводах в Уэйне и Флэт Роке. По рекомендациям «первопроходцев» конструкция была усовершенствована. Сейчас экзоскелет используют на всех сборочных заводах Ford.

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На заводах, где выпускают Кугу, Эксплорер, Транзит, Фиесту и ЭкоСпорт, Ford в рамках своей программы оптимизации производства внедрил очки дополненной реальности. Эти 3D-очки помогают комплектовать заказы для конвейера, освобождая руки оператора, а также при помощи подсказок уменьшает человеческий фактор сделать ошибку. Система подсказывает навигацией, где и какие комплектующие находятся.

Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах
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 Теги: Ford, экзоскелет

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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