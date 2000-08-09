Раздел: Авто
Гелендваген получил интересную модификацию от Brabus
Тюнинговая компания показала фотографии измененной модели.
Специалисты тюнинговой компании из Боттропа стали первыми, кто доработали Mercedes-Benz G-Klasse нового поколения. Придворное ателье подготовило заряженную версию модификации G500, а список усовершенствований затронул мотор, экстерьер и, разумеется, колёса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
В первую очередь инженеры и мотористы Brabus заглянули под капот и поколдовали над 4-литровым V8 би-турбо, после чего мощность возросла до 493 лошадей (на 78 больше, чем у заводской модели) на 5600 оборотах. Крутящий момент подпрыгнул на солидную сотню и теперь составляет 710 Нм, что достигаются уже при 2250 оборотах в минуту.
Такой мотор позволяет тяжеленному внедорожнику разгоняться достаточно быстро, как для автомобиля подобного класса. Потребуется всего 5,7 секунды, чтоб со старта с места достичь отметки в 100 км/ч. Электронное ограничение скорости сработает на 210.
Помимо этого, Brabus предложил комплекты колёс и дисков различного диаметра, самый большой из которых – 305/35 R23. Однако больше всего внимание привлекает огромный капот с воздухозаборниками из карбона. Ещё одним акцентом стали светодиодные лампы на крыше, которые немного напоминают о пикапе Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6.
Опционально, Brabus оснастит G-Wagen «двуствольным» выхлопом с патрубками из нержавеющей стали с каждой стороны. В случае заказа такой опции, у выпускной системы будет предусмотрено два режима звучания: «комфортный» и «рычащий».
Внутри у клиентов полное раздолье для персонализации своего «Гелендвагена», поскольку доступны несколько вариантов цветов кожи, её комбинаций с алькантарой и/или углеродным волокном.
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Отделка салона дорогими породами дерева даже не обсуждается, это уже зависит от желания самого клиента и толщины его кошелька. В скором времени Brabus доработает ещё и «63-ий» AMG и тогда его характеристики станут ещё внушительнее.
Специалисты тюнинговой компании из Боттропа стали первыми, кто доработали Mercedes-Benz G-Klasse нового поколения. Придворное ателье подготовило заряженную версию модификации G500, а список усовершенствований затронул мотор, экстерьер и, разумеется, колёса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
В первую очередь инженеры и мотористы Brabus заглянули под капот и поколдовали над 4-литровым V8 би-турбо, после чего мощность возросла до 493 лошадей (на 78 больше, чем у заводской модели) на 5600 оборотах. Крутящий момент подпрыгнул на солидную сотню и теперь составляет 710 Нм, что достигаются уже при 2250 оборотах в минуту.
Такой мотор позволяет тяжеленному внедорожнику разгоняться достаточно быстро, как для автомобиля подобного класса. Потребуется всего 5,7 секунды, чтоб со старта с места достичь отметки в 100 км/ч. Электронное ограничение скорости сработает на 210.
Помимо этого, Brabus предложил комплекты колёс и дисков различного диаметра, самый большой из которых – 305/35 R23. Однако больше всего внимание привлекает огромный капот с воздухозаборниками из карбона. Ещё одним акцентом стали светодиодные лампы на крыше, которые немного напоминают о пикапе Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6.
Опционально, Brabus оснастит G-Wagen «двуствольным» выхлопом с патрубками из нержавеющей стали с каждой стороны. В случае заказа такой опции, у выпускной системы будет предусмотрено два режима звучания: «комфортный» и «рычащий».
Внутри у клиентов полное раздолье для персонализации своего «Гелендвагена», поскольку доступны несколько вариантов цветов кожи, её комбинаций с алькантарой и/или углеродным волокном.
Читайте также: Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах
Отделка салона дорогими породами дерева даже не обсуждается, это уже зависит от желания самого клиента и толщины его кошелька. В скором времени Brabus доработает ещё и «63-ий» AMG и тогда его характеристики станут ещё внушительнее.
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