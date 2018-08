Alfa Romeo выпустит гибридную версию модели 8 C

Компания Alfa Romeo намерена «вернуть к жизни» знаменитую модель 8 C. По информации инсайдеров, новинку оснастят гибридной силовой установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoMir По предварительным данным ее построят на базе 2,9-литрового бензинового агрегата V6. Совместно с электродвигателем, мощность автомобиля составит примерно 800 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч будет занимать не больше 3 секунд.Для сравнения, купе и родстеры 8 C Competizione, которые выпускались с 2007 по 2010 г., оснащались 4,7-литровым 450-сильным двигателем V8 от Ferrari. Купе способно было набирать первую «сотню» за 4,2 секунды.Возрожденный спорткар Alfa Romeo 8 C будет использовать монокок из углеродного волокна. Ожидается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.Помимо этого, к 2022 году линейка Alfa Romeo должна пополниться двумя кроссоверами. Ранее стало известно, что компания ведет разработку флагманского кроссовера, который займет место на ступеньку выше модели Stelvio.