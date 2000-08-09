Раздел: Авто
Alfa Romeo выпустит гибридную версию модели 8 C
Тираж автомобиля составит всего 1000 экземпляров.
Компания Alfa Romeo намерена «вернуть к жизни» знаменитую модель 8 C. По информации инсайдеров, новинку оснастят гибридной силовой установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoMir.
По предварительным данным ее построят на базе 2,9-литрового бензинового агрегата V6. Совместно с электродвигателем, мощность автомобиля составит примерно 800 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч будет занимать не больше 3 секунд.
Для сравнения, купе и родстеры 8 C Competizione, которые выпускались с 2007 по 2010 г., оснащались 4,7-литровым 450-сильным двигателем V8 от Ferrari. Купе способно было набирать первую «сотню» за 4,2 секунды.
Возрожденный спорткар Alfa Romeo 8 C будет использовать монокок из углеродного волокна. Ожидается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.
Читайте также: Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах
Помимо этого, к 2022 году линейка Alfa Romeo должна пополниться двумя кроссоверами. Ранее стало известно, что компания ведет разработку флагманского кроссовера, который займет место на ступеньку выше модели Stelvio.
Компания Alfa Romeo намерена «вернуть к жизни» знаменитую модель 8 C. По информации инсайдеров, новинку оснастят гибридной силовой установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoMir.
По предварительным данным ее построят на базе 2,9-литрового бензинового агрегата V6. Совместно с электродвигателем, мощность автомобиля составит примерно 800 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч будет занимать не больше 3 секунд.
Для сравнения, купе и родстеры 8 C Competizione, которые выпускались с 2007 по 2010 г., оснащались 4,7-литровым 450-сильным двигателем V8 от Ferrari. Купе способно было набирать первую «сотню» за 4,2 секунды.
Возрожденный спорткар Alfa Romeo 8 C будет использовать монокок из углеродного волокна. Ожидается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.
Читайте также: Сотрудники Ford будут собирать автомобили в экзоскелетах
Помимо этого, к 2022 году линейка Alfa Romeo должна пополниться двумя кроссоверами. Ранее стало известно, что компания ведет разработку флагманского кроссовера, который займет место на ступеньку выше модели Stelvio.
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