» » Фотошпионы показали новый Genesis G80
Раздел: Авто  
0

Фотошпионы показали новый Genesis G80

Фотошпионы показали новый Genesis G80Суббренд от Hyundai – Genesis в своем «четырехдверном» исполнении дебютирует в 2019 году.

Автомобиль должны поставить на новую платформу, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Сегодня в Сеть попали фотографии закамуфлированного Genesis G80 еще до премьеры. Фотошпионы «поймали» автомобиль в Корее и «залили» материал на форум Bobaedream.

Как сообщается местными СМИ, автомобиль должен появиться в продаже в следующем году. Решетка радиатора у него будет ячеистая, а не с горизонтальными полосками, как раньше.

Фары и фонари тоже будут новые. Место под номер будет расположено не на крышке багажника, как раньше, а на бампере. Технических данных пока никаких нет.

Фотошпионы «поймали» седан Genesis G80 нового поколенияЧто касается действующей на рынке модели Genesis G80, то это рестайлинг Hyundai Genesis в кузове седан 2013 года выпуска. Нынешние габариты таковы: длина – 4 990 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 480 мм, колесная база – 3 010 мм.

Силовые агрегаты Hyundai поставила такие: бензомотор 245-сильный на 2 литра T-GDI и турбированный 370-сильный V6 на 3,3 литра T-GDI, есть еще V6 3.3 GDI, V6 3.8 GDI, V8 5.0 GDI с мощностями 282, 315 и 420 лошадиных сил соответственно.

На родине производитель выпускает дополнительную комплектацию с 202-сильным турбодизелем 2.2D. Есть полный и задний приводы HTRAC.

Читайте также: Фотошпионы сняли новый Hyundai Genesis G70

Новинка будет продаваться сначала на внутреннем рынке, а в Европу приедет впервые в 2020 году.
Фотошпионы показали новый Genesis G80
Фотошпионы показали новый Genesis G80
Фотошпионы показали новый Genesis G80
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Genesis G80, Hyundai, фото, камуфляж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:07 » Автор: Алена Шимко
     307
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis

По предварительным данным, модель переведут на новую платформу.

Hyundai обновила седан Genesis G90 Hyundai обновила седан Genesis G90

Опубликована свежая порция информации о рестайлинговой версии флагмана Genesis.

Genesis G80: Hyundai продемонстрировала новый седан Genesis G80: Hyundai продемонстрировала новый седан

Корейский автоконцерн представил новый седан бизнес-класса Genesis G80 Sport.

Hyundai вывела на испытания новый седан Genesis G70 Hyundai вывела на испытания новый седан Genesis G70

Автомобиль может дебютировать уже в нынешнем году.

Фотошпионы сняли новый Hyundai Genesis G70 Фотошпионы сняли новый Hyundai Genesis G70

Если бы мы жили в идеальном автомобильном мире, то Genesis G70, презентованный в этом году, выглядел бы потрясающим по нью-йорким меркам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх