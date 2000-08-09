Раздел: Авто
Фотошпионы показали новый Genesis G80
Суббренд от Hyundai – Genesis в своем «четырехдверном» исполнении дебютирует в 2019 году.
Автомобиль должны поставить на новую платформу, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Сегодня в Сеть попали фотографии закамуфлированного Genesis G80 еще до премьеры. Фотошпионы «поймали» автомобиль в Корее и «залили» материал на форум Bobaedream.
Как сообщается местными СМИ, автомобиль должен появиться в продаже в следующем году. Решетка радиатора у него будет ячеистая, а не с горизонтальными полосками, как раньше.
Фары и фонари тоже будут новые. Место под номер будет расположено не на крышке багажника, как раньше, а на бампере. Технических данных пока никаких нет.
Фотошпионы «поймали» седан Genesis G80 нового поколенияЧто касается действующей на рынке модели Genesis G80, то это рестайлинг Hyundai Genesis в кузове седан 2013 года выпуска. Нынешние габариты таковы: длина – 4 990 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 480 мм, колесная база – 3 010 мм.
Силовые агрегаты Hyundai поставила такие: бензомотор 245-сильный на 2 литра T-GDI и турбированный 370-сильный V6 на 3,3 литра T-GDI, есть еще V6 3.3 GDI, V6 3.8 GDI, V8 5.0 GDI с мощностями 282, 315 и 420 лошадиных сил соответственно.
На родине производитель выпускает дополнительную комплектацию с 202-сильным турбодизелем 2.2D. Есть полный и задний приводы HTRAC.
Читайте также: Фотошпионы сняли новый Hyundai Genesis G70
Новинка будет продаваться сначала на внутреннем рынке, а в Европу приедет впервые в 2020 году.
Автомобиль должны поставить на новую платформу, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Сегодня в Сеть попали фотографии закамуфлированного Genesis G80 еще до премьеры. Фотошпионы «поймали» автомобиль в Корее и «залили» материал на форум Bobaedream.
Как сообщается местными СМИ, автомобиль должен появиться в продаже в следующем году. Решетка радиатора у него будет ячеистая, а не с горизонтальными полосками, как раньше.
Фары и фонари тоже будут новые. Место под номер будет расположено не на крышке багажника, как раньше, а на бампере. Технических данных пока никаких нет.
Фотошпионы «поймали» седан Genesis G80 нового поколенияЧто касается действующей на рынке модели Genesis G80, то это рестайлинг Hyundai Genesis в кузове седан 2013 года выпуска. Нынешние габариты таковы: длина – 4 990 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 480 мм, колесная база – 3 010 мм.
Силовые агрегаты Hyundai поставила такие: бензомотор 245-сильный на 2 литра T-GDI и турбированный 370-сильный V6 на 3,3 литра T-GDI, есть еще V6 3.3 GDI, V6 3.8 GDI, V8 5.0 GDI с мощностями 282, 315 и 420 лошадиных сил соответственно.
На родине производитель выпускает дополнительную комплектацию с 202-сильным турбодизелем 2.2D. Есть полный и задний приводы HTRAC.
Читайте также: Фотошпионы сняли новый Hyundai Genesis G70
Новинка будет продаваться сначала на внутреннем рынке, а в Европу приедет впервые в 2020 году.
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