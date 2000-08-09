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Раздел: Авто  
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В Toyota рассказали о массовом выпуске GR Super Sport

В Toyota рассказали о массовом выпуске GR Super Sport
Японская автомобилестроительная компания Toyota выпустит серийное исполнение своего суперкара Toyota GR Super Sport.

Как сообщает топ-менеджер, что пока неизвестно в какие страны приедет суперкар и когда пройдет его премьера, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Сообщается, что автомобиль может стоить около 1 000 000 долларов. Силовые характеристики массового варианта Toyota GR Super Sport пока держатся в секрете.

Под капотом концепта появилась гибридная установка, которая состоит из 6-цилиндрового 2,4-литрового мотора, а общая производительность составляет 1000 лошадиных сил.

Над прототипом работали инженеры автопроизводителя и специалисты гоночной команды Toyota Gazoo Racing.

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Автомобиль оснастили 18-дюймовыми колесными дисками, огромным антикрылом, двумя патрубками системы выхлопа и камерами вместо боковых зеркал, которые выводят информацию на специальный дисплей, установленный в салоне.
В Toyota рассказали о массовом выпуске GR Super Sport
В Toyota рассказали о массовом выпуске GR Super Sport
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 Теги: Toyota, гиперкар, GR Super Sport, серийный выпуск

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Сегодня, 11:02 » Автор: Алена Шимко
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