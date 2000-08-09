Раздел: Авто
Cadillac кардинально меняет легендарный Escalade
Cadillac Escalade почти не меняется с 2014 года, когда модель впервые вышла на рынок и стала очень популярной в США и других странах.
Впрочем, судя по последней информации, к 2020 году машину ждут существенные изменения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
На данный момент идет разработка нового дизайна Escalade, которая должна быть завершена к 2020 году, но пока фотографам-шпионам не удалось заполучить информацию о новом экстерьере авто. Зато западным СМИ удалось выяснить первые подробности о силовых установках, которые планируется устанавливать на внедорожник.
Напомним, сейчас машина предлагается исключительно с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 420 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента. Однако вскоре к нему должны добавиться еще два мотора. Одним из них должен стать 4,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом, способный выдать 500 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.
Такой мотор устанавливается на недавно дебютировавшей модели СТ6. При этом в варианте V-Sport эта же силовая установка способна выдать 550 л.с. и 850 Нм крутящего момента, что значительно выше, чем у текущего базового 6,2-литрового V8 для Escalade.
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Что касается третьего варианта, его характеристики пока неизвестны, но утверждается, что им может стать гибридная силовая установка.
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