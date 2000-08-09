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Раздел: Авто  
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BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе: названа причина

BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе: названа причинаBMW отзывает в Европе 324 000 автомобилей с дизельными двигателями.

Причина такого решения – возможность возгорания мотора, что уже было зарегистрировано в Южной Корее, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

В частности, на данный момент известно о 27 случаев возгорания дизельных двигателей в автомобилях баварского автогиганта в Южной Корее. Произошли ли из-за этого несчастные случаи – не сообщается. Но на этой неделе 13 южнокорейцев, имеющих дизельные машины BMW, подали судебные иски против баварской компании, утверждая, что они боятся ездить на своих транспортных средствах. Каждый из них хочет получить компенсацию в размере около 4 тыс долларов.

В Южной Корее из-за случаев возгорания моторов концерн BMW отозвал более ста тысяч автомобилей с дизелями. Теперь очередь Европы. Там под сервисную кампанию попали 324 000 автомобилей. Из них почти 100 тыс. экземпляров находятся в Германии.

BMW утверждает, что о подобных случаях с дизельными автомобилями было известно с 2016 года, но только в июне 2018 года нашли причину проблемы.

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Напомним, что в 2017 году BMW отозвал в США примерно 1,4 млн. автомобилей как раз из-за возможного возгорания двигателей. Судя по всему, у баварцев это очень масштабная проблема.
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 Теги: BMW, Европа, авто, отзыв

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Сегодня, 12:52 » Автор: Алена Шимко
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