Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за авто в отпуске



Поездка в отпуск – это не только отдых для всей семьи, это еще и новые, нетипичные нагрузки для вашего транспортного средства.



В отпускном запале да на незнакомых дорогах легко навредить автомобилю, передает



Отправляясь на отдых своей машиной, мы как правило используем ее не в том режиме, в котором она эксплуатируется ежедневно. И езда в нетипичных условиях может привести к некоторым водительским ошибкам, которые могут оставить о себе весьма недобрую память.



Один из самых важных водительских навыков – умение соразмерять серьезность препятствия с возможностями автомобиля.



В первую очередь, речь идет о загрузке машины, кроме того, часто отдыхаем мы в новой, непривычной местности – в горах, в лесу, в больших городах старинной застройки – то есть там, где от водителя и автомобиля требуются особая, специфическая отдача. Путешествуя в таких местах, не забывайте, что машине тоже бывает трудно.



- Загрузка. Поездка на отдых – это не только возможный перегруз машины, иногда это просто непривычное размещение груза на ее борту. На поведение машины влияет сверх меры загруженный штатный багажник, полный багажник на крыше, прикрепленные сверху велосипеды и т.д.



Складывать все самые тяжелые вещи в багажник нежелательно, поскольку это может разгрузить управляемые передне колеса. Его предельная загрузка указывается в заводской инструкции



Загруженный «под завязку» автомобиль не так охотно слушается руля, кренится в поворотах, по-иному тормозит и вяло разгоняется. Чтобы быть готовым к необычным проявлениям, имеет смысл в самом начале поездки найти свободную площадку (например, парковку большого супермаркета) и опробовать загруженную машину в деле: совершить несколько энергичных поворотов, торможений и ускорений.



Багажник на крыше поднимает центр тяжести авто, а такие грузы, как велосипеды, могут завалиться набок или целиком слететь при аварийном маневре.



Имейте также в виду, что у груженной машины обычно уменьшается клиренс (исключение – премиальные автомобили с регулируемой подвеской) и у нее снижается «проходимость» на разбитых дорогах.



- Ходовая. Если вы живете в благополучном районе большого города, для вас может оказаться непривычной езда по дороге с большим количеством ям и волн. Многие современные автомобили, однако, позволяют водителю игнорировать даже опасные колдобины и ехать по ним довольно быстро. Это может продолжаться совсем недолго, до первого асфальтового провала с острыми краями, о который будет разрублена шина или разрушена подвеска. Поэтому если видите на дороге ямы, снижайте скорость и старайтесь их объехать или преодолеть с максимальной аккуратностью.



- Силовой агрегат. Если отпускной маршрут пролегает по горной местности, водитель с непривычки может «перекручивать» двигатель или наоборот, нагружать его чрезмерно низкими оборотами. А это может сказаться на ресурсе мотора, расходе топлива и масла. Поэтому на затяжных подъемах и спусках нужно следить за тахометром, вовремя переключая передачи и удерживая обороты двигателя в диапазоне 2000 – 4000 об./мин. (есть двигатели, для которых эти цифры несколько отличаются – загляните в ваш мануал).



Горные дороги требуют от водителя особой собранности, они же нагружают автомобиль больше других.



Горы представляют некоторую сложность для автоматических трансмиссий. Да, обычно они управляются довольно смышленой электроникой, но есть модели-исключения, которые на тяжелых подъемах переключаются вверх раньше необходимого. В таком случае нужно перейти в ручной режим и самому выбирать нужную передачу – так, чтобы двигатель крутился в вышеуказанном диапазоне.



- Жидкости. В дальней поездке в летнюю жару, тем более в горах, стоит чаще обычного контролировать уровни масла и охлаждающей жидкости в моторе – в таких условиях их расход может заметно вырасти.



- Тормоза. На затяжных спусках неопытному водителю легко перегреть тормоза. Помимо ускоренного износа колодок и дисков, это может привести к закипанию рабочей жидкости и отказу тормозов. Поэтому на затяжных спусках нужно тормозить прежде всего двигателем, а тормозной системой пользоваться для точной дозировки замедления и окончательной остановки.



- Топливо. Будьте разборчивы при выборе АЗС в незнакомой местности – случаев, когда именно на каникулах автомобиль заправляют чем-то некондиционным, приводящим к отказу свечей или системы питания, предостаточно. Лучший выбор – сетевые АЗС под проверенным брендом.



Если машину собираетесь держать на открытой местности, для нее хорошо бы приготовить светлый тент или каркасную конструкцию наподобие палатки



- Жара. Постарайтесь найти возможность не оставлять машину надолго на ярком солнце. Особенно если у вас не новый автомобиль, да еще перекрашенный. У недорогих машин на южном солнышке выгорает краска и плафоны светоблоков, стареет резина, коробится пластик отделки в салоне.



- Соль. Нежелательно мочить автомобиль морской водой, в особенности, если вы собираетесь владеть данной машиной еще многие годы: соль непременно попадет в щели кузова и микротрещины лакокрасочного покрытия и со временем начнутся процессы коррозии. Поэтому лучше не ставить машину там, куда будут долетать морские брызги.



Читайте также: Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфоны



В принципе, для опытного водителя в наших советах не будет революционных открытий. Но напомнить об особенностях отпускных поездок стоит хотя бы потому, что мы отправляемся в них не так уж часто. А автомобили большинство из нас меняют еще реже, так что их стоит беречь. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В отпускном запале да на незнакомых дорогах легко навредить автомобилю, передает Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua Отправляясь на отдых своей машиной, мы как правило используем ее не в том режиме, в котором она эксплуатируется ежедневно. И езда в нетипичных условиях может привести к некоторым водительским ошибкам, которые могут оставить о себе весьма недобрую память.Один из самых важных водительских навыков – умение соразмерять серьезность препятствия с возможностями автомобиля.В первую очередь, речь идет о загрузке машины, кроме того, часто отдыхаем мы в новой, непривычной местности – в горах, в лесу, в больших городах старинной застройки – то есть там, где от водителя и автомобиля требуются особая, специфическая отдача. Путешествуя в таких местах, не забывайте, что машине тоже бывает трудно.- Загрузка. Поездка на отдых – это не только возможный перегруз машины, иногда это просто непривычное размещение груза на ее борту. На поведение машины влияет сверх меры загруженный штатный багажник, полный багажник на крыше, прикрепленные сверху велосипеды и т.д.Складывать все самые тяжелые вещи в багажник нежелательно, поскольку это может разгрузить управляемые передне колеса. Его предельная загрузка указывается в заводской инструкцииЗагруженный «под завязку» автомобиль не так охотно слушается руля, кренится в поворотах, по-иному тормозит и вяло разгоняется. Чтобы быть готовым к необычным проявлениям, имеет смысл в самом начале поездки найти свободную площадку (например, парковку большого супермаркета) и опробовать загруженную машину в деле: совершить несколько энергичных поворотов, торможений и ускорений.Багажник на крыше поднимает центр тяжести авто, а такие грузы, как велосипеды, могут завалиться набок или целиком слететь при аварийном маневре.Имейте также в виду, что у груженной машины обычно уменьшается клиренс (исключение – премиальные автомобили с регулируемой подвеской) и у нее снижается «проходимость» на разбитых дорогах.- Ходовая. Если вы живете в благополучном районе большого города, для вас может оказаться непривычной езда по дороге с большим количеством ям и волн. Многие современные автомобили, однако, позволяют водителю игнорировать даже опасные колдобины и ехать по ним довольно быстро. Это может продолжаться совсем недолго, до первого асфальтового провала с острыми краями, о который будет разрублена шина или разрушена подвеска. Поэтому если видите на дороге ямы, снижайте скорость и старайтесь их объехать или преодолеть с максимальной аккуратностью.- Силовой агрегат. Если отпускной маршрут пролегает по горной местности, водитель с непривычки может «перекручивать» двигатель или наоборот, нагружать его чрезмерно низкими оборотами. А это может сказаться на ресурсе мотора, расходе топлива и масла. Поэтому на затяжных подъемах и спусках нужно следить за тахометром, вовремя переключая передачи и удерживая обороты двигателя в диапазоне 2000 – 4000 об./мин. (есть двигатели, для которых эти цифры несколько отличаются – загляните в ваш мануал).Горные дороги требуют от водителя особой собранности, они же нагружают автомобиль больше других.Горы представляют некоторую сложность для автоматических трансмиссий. Да, обычно они управляются довольно смышленой электроникой, но есть модели-исключения, которые на тяжелых подъемах переключаются вверх раньше необходимого. В таком случае нужно перейти в ручной режим и самому выбирать нужную передачу – так, чтобы двигатель крутился в вышеуказанном диапазоне.- Жидкости. В дальней поездке в летнюю жару, тем более в горах, стоит чаще обычного контролировать уровни масла и охлаждающей жидкости в моторе – в таких условиях их расход может заметно вырасти.- Тормоза. На затяжных спусках неопытному водителю легко перегреть тормоза. Помимо ускоренного износа колодок и дисков, это может привести к закипанию рабочей жидкости и отказу тормозов. Поэтому на затяжных спусках нужно тормозить прежде всего двигателем, а тормозной системой пользоваться для точной дозировки замедления и окончательной остановки.- Топливо. Будьте разборчивы при выборе АЗС в незнакомой местности – случаев, когда именно на каникулах автомобиль заправляют чем-то некондиционным, приводящим к отказу свечей или системы питания, предостаточно. Лучший выбор – сетевые АЗС под проверенным брендом.Если машину собираетесь держать на открытой местности, для нее хорошо бы приготовить светлый тент или каркасную конструкцию наподобие палатки- Жара. Постарайтесь найти возможность не оставлять машину надолго на ярком солнце. Особенно если у вас не новый автомобиль, да еще перекрашенный. У недорогих машин на южном солнышке выгорает краска и плафоны светоблоков, стареет резина, коробится пластик отделки в салоне.- Соль. Нежелательно мочить автомобиль морской водой, в особенности, если вы собираетесь владеть данной машиной еще многие годы: соль непременно попадет в щели кузова и микротрещины лакокрасочного покрытия и со временем начнутся процессы коррозии. Поэтому лучше не ставить машину там, куда будут долетать морские брызги.В принципе, для опытного водителя в наших советах не будет революционных открытий. Но напомнить об особенностях отпускных поездок стоит хотя бы потому, что мы отправляемся в них не так уж часто. А автомобили большинство из нас меняют еще реже, так что их стоит беречь.



