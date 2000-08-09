Раздел: Авто
Suzuki выпустит хэтчбек под маркой Toyota
Первой моделью Suzuki, которую в рамках соглашения о сотрудничестве будут выпускать под маркой Toyota, станет хэтчбек Maruti Suzuki Baleno.
По данным издания LiveMint, компании уже утвердили изменения в дизайне, а также запланировали старт производства на апрель-июнь следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Помимо нового логотипа, хэтчбек получит другие бамперы и решетку радиатора, а также головную оптику, соответствующую фирменной стилистике Toyota. Изменений в технической начинке не ожидается: индийский Baleno оснащается 1.2-литровым «атмосферником» (84 лошадиные силы и 115 Нм крутящего момента), литровым турбомотором (102 силы и 150 Нм момента) и дизелем объемом 1,3 литра (75 сил и 190 Нм момента). Коробки - пятиступенчатая «механика» или вариатор.
Меморандум о сотрудничестве между Toyota и Suzuki подписан в начале прошлого года. Партнерство предусматривает не только обмен моделями, но и совместную разработку силовых установок, а также использование производственных площадей.
Помимо этого, компании намерены сотрудничать в сфере безопасности и «зеленых» технологий. Под брендом Toyota в Индии будут выпускать хэтбчек Baleno и компактный кроссовер Vitara Brezza.
Читайте также: Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno
Седан Toyota, наоборот, выйдет на рынок под маркой Maruti Suzuki. Машины будут отличаться дизайном и, вероятно, комплектациями.
По данным издания LiveMint, компании уже утвердили изменения в дизайне, а также запланировали старт производства на апрель-июнь следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Помимо нового логотипа, хэтчбек получит другие бамперы и решетку радиатора, а также головную оптику, соответствующую фирменной стилистике Toyota. Изменений в технической начинке не ожидается: индийский Baleno оснащается 1.2-литровым «атмосферником» (84 лошадиные силы и 115 Нм крутящего момента), литровым турбомотором (102 силы и 150 Нм момента) и дизелем объемом 1,3 литра (75 сил и 190 Нм момента). Коробки - пятиступенчатая «механика» или вариатор.
Меморандум о сотрудничестве между Toyota и Suzuki подписан в начале прошлого года. Партнерство предусматривает не только обмен моделями, но и совместную разработку силовых установок, а также использование производственных площадей.
Помимо этого, компании намерены сотрудничать в сфере безопасности и «зеленых» технологий. Под брендом Toyota в Индии будут выпускать хэтбчек Baleno и компактный кроссовер Vitara Brezza.
Читайте также: Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno
Седан Toyota, наоборот, выйдет на рынок под маркой Maruti Suzuki. Машины будут отличаться дизайном и, вероятно, комплектациями.
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