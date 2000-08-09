» » Suzuki выпустит хэтчбек под маркой Toyota
Раздел: Авто  
0

Suzuki выпустит хэтчбек под маркой Toyota

Suzuki выпустит хэтчбек под маркой ToyotaПервой моделью Suzuki, которую в рамках соглашения о сотрудничестве будут выпускать под маркой Toyota, станет хэтчбек Maruti Suzuki Baleno.

По данным издания LiveMint, компании уже утвердили изменения в дизайне, а также запланировали старт производства на апрель-июнь следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Помимо нового логотипа, хэтчбек получит другие бамперы и решетку радиатора, а также головную оптику, соответствующую фирменной стилистике Toyota. Изменений в технической начинке не ожидается: индийский Baleno оснащается 1.2-литровым «атмосферником» (84 лошадиные силы и 115 Нм крутящего момента), литровым турбомотором (102 силы и 150 Нм момента) и дизелем объемом 1,3 литра (75 сил и 190 Нм момента). Коробки - пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Меморандум о сотрудничестве между Toyota и Suzuki подписан в начале прошлого года. Партнерство предусматривает не только обмен моделями, но и совместную разработку силовых установок, а также использование производственных площадей.

Помимо этого, компании намерены сотрудничать в сфере безопасности и «зеленых» технологий. Под брендом Toyota в Индии будут выпускать хэтбчек Baleno и компактный кроссовер Vitara Brezza.

Читайте также: Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno

Седан Toyota, наоборот, выйдет на рынок под маркой Maruti Suzuki. Машины будут отличаться дизайном и, вероятно, комплектациями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Suzuki, Toyota, хэтчбек

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:30 » Автор: Алена Шимко
     37
     0

Похожие новости по теме

Suzuki создадут современный молодежный бренд Suzuki создадут современный молодежный бренд

Аудитория нового бренда очень молода, в нее включены люди до 35.

Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno

В сети опубликовали первые изображения бюджетного хэтчбека компании Toyota, созданного на базе Suzuki Baleno.

Suzuki показала новый Baleno RS без камуфляжа Suzuki показала новый Baleno RS без камуфляжа

Baleno RS укомплектован трехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 101 лошадиная сила.

Состоялась премьера спорт-версии хэтчбека Baleno RS Состоялась премьера спорт-версии хэтчбека Baleno RS

В этом году Baleno должен появиться и в Европе.

Хэтчбек Suzuki Baleno появится на рынке в январе 2016 года Хэтчбек Suzuki Baleno появится на рынке в январе 2016 года

Мировая премьера хэтчбека состоялась в рамках Франкфуртского автосалона.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх