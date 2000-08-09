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Раздел: Авто  
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Названы самые популярные автомобили в странах Европы

Названы самые популярные автомобили в странах ЕвропыВ Великобритании чаще всего покупают Ford.

Специалистами аналитического агентства выявлены самые популярные транспортные средства для автомобилистов 2018.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.

В данный рейтинг вошли автомобили, чьё число продаж в этом году достигло высокого результата, следовательно исходя из объёма реализации можно понять, какие автомобили стали наиболее воcстребованы. Германцев можно назвать патриотами, они выбирают в большем проценте марку Volkswagen, также она является любимой и среди жителей Франции и Италии.

Число продаж за период с января по июль месяц составили около 455 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью, по мнению специалистов остаётся Volksvagen Golf. Автомобилисты Франции не изменят своим производителям, самыми востребованными марками остаются Rеnаult, Pеugeоt, Citrоen.

В Великобритании чаще всего покупают Ford, около 211 тысяч автомобилей было реализовано с начала года по настоящий момент, 56 тысяч приходится на Ford Fiesta.

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Ниже по строчке популярности расположился Volkswagen Polo и бронза в хит-параде занял Ford Focus. Испания заняла колеблющуюся позицию, мнение разделилось, но всё-таки самым любимым транспортом передвижения остаётся Peugeot. В топ самых востребованных авто этой страны вошли Volkswagen Golf и Renault.
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 Теги: рейтинг, автомобиль, популярность

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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