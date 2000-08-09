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Раздел: Авто  
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Tesla представит конкурента Volkswagen ID

Tesla представит конкурента Volkswagen IDСобираться транспортное средство будет в Шанхае.

Автоконцерн Tesla ставит большие планы на 2022 год.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.

Первое в списке планируемых дел - создание конкурентноспособного автомобиля, который сможет наравне соперничать с автомобилем Vоlkswаgеn ID.
Новый автомобиль, который компания планирует представить уже через 4 года будет относиться больше к бюджетному сегменту, который смогут позволить себе большинство автомобилистов.

Собираться транспортное средство будет в Шанхае, машина будет оснащена электрическим мотором, который создаст для него компания-партнёр Panasonik.

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Tesla не смотря на все скандальные новости в СМИ, стремительно выходит на совершенно новый уровень и если ожидания оправдаются, то это будет первая компания, которая сможет добиться минимальной стоимости батареи (ориентировочно 70 евро кВт/ч).
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 Теги: Tesla, Volkswagen ID, конкурент

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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