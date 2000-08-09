Ford будет платить дилерам за поиски машин с дефектными подушками безопасности

Скандал с некачественными подушками безопасности стал причиной крупнейшего отзыва автомобилей и банкротства японской Takata.



Компания Ford предложила платить американским дилерам марки одну тысячу долларов за каждый найденный и отремонтированный пикап Ranger 2006 года. Эти машины попали в список «нерекомендуемых для эксплуатации» из-за некачественных газогенераторов подушек Takata, которые могут травмировать водителя или пассажира.



Об этом пишет



По словам представителя Ford, автопроизводитель уже отремонтировал около 75 процентов дефектных «Рейнджеров», после чего принял решение о дополнительном стимулировании дилеров. В компании расчитывают как можно скорее устранить проблемы с подушками безопасности и не хотят, чтобы кто-то из клиентов пострадал.



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По всему миру было отозвано 120 миллионов машин Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и других марок. Из-за взрывающихся газогенераторов погибло 16 человек еще 180 получили различные травмы.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания Ford предложила платить американским дилерам марки одну тысячу долларов за каждый найденный и отремонтированный пикап Ranger 2006 года. Эти машины попали в список «нерекомендуемых для эксплуатации» из-за некачественных газогенераторов подушек Takata, которые могут травмировать водителя или пассажира.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Automotive News По словам представителя Ford, автопроизводитель уже отремонтировал около 75 процентов дефектных «Рейнджеров», после чего принял решение о дополнительном стимулировании дилеров. В компании расчитывают как можно скорее устранить проблемы с подушками безопасности и не хотят, чтобы кто-то из клиентов пострадал.По всему миру было отозвано 120 миллионов машин Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и других марок. Из-за взрывающихся газогенераторов погибло 16 человек еще 180 получили различные травмы.



