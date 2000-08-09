Раздел: Авто
Ford будет платить дилерам за поиски машин с дефектными подушками безопасности
Скандал с некачественными подушками безопасности стал причиной крупнейшего отзыва автомобилей и банкротства японской Takata.
Компания Ford предложила платить американским дилерам марки одну тысячу долларов за каждый найденный и отремонтированный пикап Ranger 2006 года. Эти машины попали в список «нерекомендуемых для эксплуатации» из-за некачественных газогенераторов подушек Takata, которые могут травмировать водителя или пассажира.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Automotive News.
По словам представителя Ford, автопроизводитель уже отремонтировал около 75 процентов дефектных «Рейнджеров», после чего принял решение о дополнительном стимулировании дилеров. В компании расчитывают как можно скорее устранить проблемы с подушками безопасности и не хотят, чтобы кто-то из клиентов пострадал.
Читайте также: Ford отозвал более 800 тысяч автомобилей из-за брака
По всему миру было отозвано 120 миллионов машин Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и других марок. Из-за взрывающихся газогенераторов погибло 16 человек еще 180 получили различные травмы.
Компания Ford предложила платить американским дилерам марки одну тысячу долларов за каждый найденный и отремонтированный пикап Ranger 2006 года. Эти машины попали в список «нерекомендуемых для эксплуатации» из-за некачественных газогенераторов подушек Takata, которые могут травмировать водителя или пассажира.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Automotive News.
По словам представителя Ford, автопроизводитель уже отремонтировал около 75 процентов дефектных «Рейнджеров», после чего принял решение о дополнительном стимулировании дилеров. В компании расчитывают как можно скорее устранить проблемы с подушками безопасности и не хотят, чтобы кто-то из клиентов пострадал.
Читайте также: Ford отозвал более 800 тысяч автомобилей из-за брака
По всему миру было отозвано 120 миллионов машин Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и других марок. Из-за взрывающихся газогенераторов погибло 16 человек еще 180 получили различные травмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
92
0
Также советуем посмотреть
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
Оставьте свой комментарий