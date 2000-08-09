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Раздел: Авто  
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Партию новых грузовиков КрАЗ отправили в Африку

Партию новых грузовиков КрАЗ отправили в Африку Конкретная страна поставки автомобилей не называется.

Автомобили-шасси КрАЗ-63221 (6х6), изготовленные по внешнеэкономическому контракту, отправились к заказчику в одну из североафриканских стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Новый контрагент этой страны заказал партию популярных полноприводных шасси под установку спецнадстроек для работы в гражданском секторе. Тогда как ранее в эту страну регулярно поставлялись только различные модели армейских автомобилей КрАЗ.

Как отметил заказчик, при отъезде машин с предприятия, после установки спецоборудования они будут задействованы для обслуживания линий электропередач и перевозки ремонтных бригад.

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Отгруженные автомобили КрАЗ-63221 отличаются от серийных только удлиненной базой и четырехдверный кабиной.
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 Теги: КрАЗ, Африка

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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