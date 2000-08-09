Раздел: Авто
Партию новых грузовиков КрАЗ отправили в Африку
Конкретная страна поставки автомобилей не называется.
Автомобили-шасси КрАЗ-63221 (6х6), изготовленные по внешнеэкономическому контракту, отправились к заказчику в одну из североафриканских стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Новый контрагент этой страны заказал партию популярных полноприводных шасси под установку спецнадстроек для работы в гражданском секторе. Тогда как ранее в эту страну регулярно поставлялись только различные модели армейских автомобилей КрАЗ.
Как отметил заказчик, при отъезде машин с предприятия, после установки спецоборудования они будут задействованы для обслуживания линий электропередач и перевозки ремонтных бригад.
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Отгруженные автомобили КрАЗ-63221 отличаются от серийных только удлиненной базой и четырехдверный кабиной.
Автомобили-шасси КрАЗ-63221 (6х6), изготовленные по внешнеэкономическому контракту, отправились к заказчику в одну из североафриканских стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Новый контрагент этой страны заказал партию популярных полноприводных шасси под установку спецнадстроек для работы в гражданском секторе. Тогда как ранее в эту страну регулярно поставлялись только различные модели армейских автомобилей КрАЗ.
Как отметил заказчик, при отъезде машин с предприятия, после установки спецоборудования они будут задействованы для обслуживания линий электропередач и перевозки ремонтных бригад.
Читайте также: В Германии тестируют электрокар, увешанный солнечными батареями
Отгруженные автомобили КрАЗ-63221 отличаются от серийных только удлиненной базой и четырехдверный кабиной.
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