Раздел: Авто
SAIC представил новую модель минивэна Maxus
Новый автомобиль отличается оригинальным дизайном.
Китайский автогигант SAIC официально представил новый минивэн Maxus G50, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка получила оригинальный дизайн экстерьера. Автомобиль отличается от собратьев по модельному ряду массивной решёткой радиатора, которая занимает практически весь передний бампер, стильной головной оптикой на светодиодах, широкой линией остекления и задними фонарями, соединёнными хромированной накладкой.
По габаритам Maxus G50 незначительно уступает Peugeot Traveller, который продаётся в России: длина - 4 750 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 720 мм, расстояние между осями - 2 800 мм. "Однообъёмник" выпускается с двух- или трёхрядным салоном на 5 или 7 посадочных мест.
Линейка силовых установок G50 включает турбомоторы объёмом 1,3 и 1,5 литра мощностью 150 и 162 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии будет предложена 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный "робот" с двойным сцеплением. Привод - только передний.
Интерьер минивэна выполнен в стиле самого большого внедорожника марки Maxus D90. Здесь аналогичная передняя панель, такой же "парящий" сенсорный экран мультимедийной системы и "похожая" приборка. Центральная консоль существенно уже, чем на D90, но селектор КПП также заимствован у флагмана.
В арсенале Maxus G50 имеются: система стабилизации, кнопка запуска двигателя, электронный ручной тормоз, системы помощи на спуске и подъёме, кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, камеры кругового видеообзора, штатный парктроник и мультимедийная система с поддержкой смартфонов.
Читайте также: Эксперт составил рейтинг самых экономных внедорожников
Первые товарные автомобили поступят к дилерам в декабре текущего года.
Китайский автогигант SAIC официально представил новый минивэн Maxus G50, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка получила оригинальный дизайн экстерьера. Автомобиль отличается от собратьев по модельному ряду массивной решёткой радиатора, которая занимает практически весь передний бампер, стильной головной оптикой на светодиодах, широкой линией остекления и задними фонарями, соединёнными хромированной накладкой.
По габаритам Maxus G50 незначительно уступает Peugeot Traveller, который продаётся в России: длина - 4 750 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 720 мм, расстояние между осями - 2 800 мм. "Однообъёмник" выпускается с двух- или трёхрядным салоном на 5 или 7 посадочных мест.
Линейка силовых установок G50 включает турбомоторы объёмом 1,3 и 1,5 литра мощностью 150 и 162 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии будет предложена 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный "робот" с двойным сцеплением. Привод - только передний.
Интерьер минивэна выполнен в стиле самого большого внедорожника марки Maxus D90. Здесь аналогичная передняя панель, такой же "парящий" сенсорный экран мультимедийной системы и "похожая" приборка. Центральная консоль существенно уже, чем на D90, но селектор КПП также заимствован у флагмана.
В арсенале Maxus G50 имеются: система стабилизации, кнопка запуска двигателя, электронный ручной тормоз, системы помощи на спуске и подъёме, кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, камеры кругового видеообзора, штатный парктроник и мультимедийная система с поддержкой смартфонов.
Читайте также: Эксперт составил рейтинг самых экономных внедорожников
Первые товарные автомобили поступят к дилерам в декабре текущего года.
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