Раздел: Авто
Volkswagen показал миниатюрный кроссовер T-Cross 2019
Премьера автомобиля пройдет через несколько месяцев.
Представлены официальные тизеры Volkswagen T-Cross 2019. Самый маленький кроссовер Фольксваген покажут осенью на Парижском автосалоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
На изображениях акцентируется внимание на большой вместительности автомобиля. Ранее стало известно, что объем багажника Volkswagen T-Cross составит 455 л в обычном состоянии и 1281 л – со сложенными задними сиденьями.
Компактный кроссовер Фольксваген уже не раз снимали на тестах, поэтому его дизайн уже не является секретом. Он будет достигать 4107 мм в длину и 1558 мм в высоту. В его основе лежит платформа MQB-A0, как у Volkswagen Polo.
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Новый Volkswagen T-Cross планируют оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (95 и 115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6-литровым 95-сильным турбодизелем. Привод будет только передним.
Представлены официальные тизеры Volkswagen T-Cross 2019. Самый маленький кроссовер Фольксваген покажут осенью на Парижском автосалоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
На изображениях акцентируется внимание на большой вместительности автомобиля. Ранее стало известно, что объем багажника Volkswagen T-Cross составит 455 л в обычном состоянии и 1281 л – со сложенными задними сиденьями.
Компактный кроссовер Фольксваген уже не раз снимали на тестах, поэтому его дизайн уже не является секретом. Он будет достигать 4107 мм в длину и 1558 мм в высоту. В его основе лежит платформа MQB-A0, как у Volkswagen Polo.
Читайте также: Эксперт составил рейтинг самых экономных внедорожников
Новый Volkswagen T-Cross планируют оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (95 и 115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6-литровым 95-сильным турбодизелем. Привод будет только передним.
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