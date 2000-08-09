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Раздел: Авто  
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Составлен список автомобилей с проблемными фарами

Составлен список автомобилей с проблемными фарами Эти модели авто получили низкие оценки оптики.

Опубликован список автомобилей с посредственной головной оптикой по версии IIHS, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал список из сорока моделей, которые не смогли получить одну из высших оценок безопасности Top Safety Pick из-за недостаточно эффективной головной оптики.

Как отмечает Autoblog, поскольку работу оптики при составлении рейтинга начали оценивать только в этом году, многие модели, получившие в 2017 году наивысшие оценки, могут их лишиться. Помимо систем безопасности, с этого года эксперты IIHS оценивают эффективность дальности и яркости фар, распределение светового пучка, работу системы автоматического управления дальним светом и адаптивного освещения поворотов.

Все эти показатели учитываются при выведении итоговой оценки. Для получения высшего рейтинга Top Safety Pick работа головной оптики должна быть оценена экспертами «Acceptable» (приемлемо).

В списке «сорока» с оценками «Poor» (плохо) и «Marginal» (предельно допустимо) оказались:

Acura ILX
Audi A4 Allroad
Audi A5
Audi A6
Audi Q5
Audi Q7
BMW X1
Buick LaCrosse
Cadillac XT5
Chevy Bolt EV
Chevy Equinox
Chevy Malibu
Fiat 500X
Ford F-150
Ford Fusion
GMC Acadia
GMC Terrain
Honda Civic
Hyundai Accent
Hyundai Kona
Infiniti Q70
Infiniti QX60
Jeep Compass
Kia Niro PHEV
Kia Rio
Lincoln MKX
Lincoln MKZ
Mercedes-Benz C-Class sedan
Mini Countryman
Nissan Murano
Nissan Pathfinder
Nissan Sentra
Toyota C-HR
Toyota Tacoma
Toyota Yaris iA
Volkswagen Atlas
Volkswagen Jetta
Volkswagen Passat
Volkswagen Tiguan
Volvo XC90

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Как подчеркнули в IIHS, все попавшие в список модели, несмотря на слабую оптику, получили пять звезд в краш-тестах. При этом девять из сорока позиций занимают модели концерна Volkswagen, семь - GM. Здесь же оказался и Ford F-150, получивший наивысшие оценки во всех тестах IIHS в 2017 году, сообщает источник.
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 Теги: фары, проблемы

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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