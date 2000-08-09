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Раздел: Авто  
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В США направят на развитие электромобильности средства, полученные от Volkswagen

В США направят на развитие электромобильности средства, полученные от VolkswagenАмериканские штаты получат от 8 до 423 миллионов долларов из средств, перечисленных в качестве штрафа немецким концерном VW.

США намерены использовать на развитие электромобильности средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Эти деньги пойдут на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag в воскресенье, 12 августа.

К настоящему моменту почти все штаты и территории США, а также представители индейских племен подали заявки на получение средств из экологического фонда VW Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust, который в свою очередь получил 2,9 миллиарда долларов из штрафов, выплаченных Volkswagen.

Как сообщает издание со ссылкой на министерство энергетики США, каждому штату первоначально будет перечислено от 8 до 423 миллионов долларов, 20 штатов получат суммы в размере более 50 миллионов. При этом 22 штата уже представили готовые планы их использования, еще 20 подготовили проекты планов.

Наибольшую сумму (почти 423 миллиона долларов) перечислят Калифорнии. На эти средства штат планирует, в частности, модернизировать и сделать более экологичными транспортные средства на промышленных предприятиях и на железнодорожных станциях перевалки грузов.

Власти Джорджии намерены приобрести работающие на электричестве шаттлы для аэропорта Атланты. А штат Вермонт разработал программу электрических транзитных и школьных автобусов. Власти столицы США Вашингтона собираются приобрести экологически чистые мусоровозы, а также предоставлять премии жителям и местным компаниям на модернизацию автомобилей.

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По данным Welt am Sonntag, в целом ряде штатов США ведутся ожесточенные дискуссии о расходовании данных средств. В частности, это касается трех штатов, которые получат крупные суммы - Техаса (209,4 млн долларов), Флориды (166,3 млн) и Нью-Йорка (127,7 миллиона).
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 Теги: США, Volkswagen

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Сегодня, 13:40 » Автор: Татьяна Ларина
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