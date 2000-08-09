Раздел: Авто
Lotus готовит два спортивных кроссовера
Обе модели станут обладателями гибридной силовой установки.
По данным издания Car Magazine, британская компания Lotus планирует до 2021 года провести презентацию двух своих кроссоверов, обладающих очень похожей внешностью, но различными габаритами.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сообщается, что поддержку в разработке автомобилей класса SUV инженерам Lotus оказывают представители Volvo, более опытные в разработке автомобилей с развитыми внедорожными свойствами. В этом нет ничего удивительного, с учетом того, что и шведская и английская компании сегодня принадлежат китайскому автогиганту Geely.
Указывается, что обе модели будут ориентированы, в первую очередь, на скоростное вождение, а внедорожные свойства кроссоверов будут принесены в жертву динамике и управляемости. Автомобили максимально облегчат и продумают до мелочей аэродинамику, а шасси получит более жесткие настройки.
Читайте также: Lotus рассказал о своем первом кроссовере
По предварительной информации, обе модели станут обладателями гибридной силовой установки, используемой на флагманском внедорожнике Volvo XC90. Она предполагает сочетание 2.0-литрового турбомотора и одного электродвигателя, суммарно выдающих 407 «лошадей» мощности.
Младшая из моделей должна стать конкурентом для BMW X4, а старшая будет представлена в одном сегменте с BMW X6. Одна из новинок должна появиться на публике в 2020 году, а вторая годом позже.
По данным издания Car Magazine, британская компания Lotus планирует до 2021 года провести презентацию двух своих кроссоверов, обладающих очень похожей внешностью, но различными габаритами.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сообщается, что поддержку в разработке автомобилей класса SUV инженерам Lotus оказывают представители Volvo, более опытные в разработке автомобилей с развитыми внедорожными свойствами. В этом нет ничего удивительного, с учетом того, что и шведская и английская компании сегодня принадлежат китайскому автогиганту Geely.
Указывается, что обе модели будут ориентированы, в первую очередь, на скоростное вождение, а внедорожные свойства кроссоверов будут принесены в жертву динамике и управляемости. Автомобили максимально облегчат и продумают до мелочей аэродинамику, а шасси получит более жесткие настройки.
Читайте также: Lotus рассказал о своем первом кроссовере
По предварительной информации, обе модели станут обладателями гибридной силовой установки, используемой на флагманском внедорожнике Volvo XC90. Она предполагает сочетание 2.0-литрового турбомотора и одного электродвигателя, суммарно выдающих 407 «лошадей» мощности.
Младшая из моделей должна стать конкурентом для BMW X4, а старшая будет представлена в одном сегменте с BMW X6. Одна из новинок должна появиться на публике в 2020 году, а вторая годом позже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Также советуем посмотреть
- Россия сознательно затягивает конфликт на Донбассе
- Отношения влюбленных в забавных комиксах
- Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
Оставьте свой комментарий