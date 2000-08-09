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Раздел: Авто  
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Lotus готовит два спортивных кроссовера 

Lotus готовит два спортивных кроссовера  Обе модели станут обладателями гибридной силовой установки.

По данным издания Car Magazine, британская компания Lotus планирует до 2021 года провести презентацию двух своих кроссоверов, обладающих очень похожей внешностью, но различными габаритами.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Сообщается, что поддержку в разработке автомобилей класса SUV инженерам Lotus оказывают представители Volvo, более опытные в разработке автомобилей с развитыми внедорожными свойствами. В этом нет ничего удивительного, с учетом того, что и шведская и английская компании сегодня принадлежат китайскому автогиганту Geely.

Указывается, что обе модели будут ориентированы, в первую очередь, на скоростное вождение, а внедорожные свойства кроссоверов будут принесены в жертву динамике и управляемости. Автомобили максимально облегчат и продумают до мелочей аэродинамику, а шасси получит более жесткие настройки.

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По предварительной информации, обе модели станут обладателями гибридной силовой установки, используемой на флагманском внедорожнике Volvo XC90. Она предполагает сочетание 2.0-литрового турбомотора и одного электродвигателя, суммарно выдающих 407 «лошадей» мощности.

Младшая из моделей должна стать конкурентом для BMW X4, а старшая будет представлена в одном сегменте с BMW X6. Одна из новинок должна появиться на публике в 2020 году, а вторая годом позже.
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 Теги: Lotus, кроссовер

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Сегодня, 18:09 » Автор: Едгар Букмирза
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