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Раздел: Авто  
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Brabus доработал новый Mercedes G-Class

Brabus доработал новый Mercedes G-ClassВнешность внедорожника обновлена за счет более агрессивных бамперов.

Представители культового немецкого тюнинг-ателье Brabus анонсировали свой самый первый пакет доработок для внедорожника Mercedes G-Class в новом кузове. В качестве объекта для доработки инженеры компании выбрали версию G500.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Специалисты ателье предусмотрели не только визуальные изменения, но и внесли изменения в технические характеристики модели. Базовый 4.0-литровый двигатель удалось форсировать до 500 «лошадей» (+78 л.с.) при одновременном росте крутящего момента до 710 Нм (+100 Нм). В результате тюнингованный "Гелендваген" сохранил ограничение максимальной скорости в 210 км/ч, но теперь способен похвастать более высокой динамикой разгона на уровне 5.7 секунд.

Внешность внедорожника обновлена за счет более агрессивных бамперов, нового "вздутого" капота с дополнительным воздухозаборником, увеличенных до 23 дюймов кованых колесных дисков, спойлера и линеек светодиодных фонарей на крыше. Традиционно, вместо обычного лого на радиаторной решетке внедорожника красуется эмблема ателье.

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Изменения в салоне свелись к появлению отделки из высококачественной кожи Mastik, сочетающейся с алькантарой и элементами декора передней панели и дверных карт из премиальных материалов. Педальный узел выполнен в литом металле с перфорацией.

О цене пакета доработок от ателье Brabus пока ничего не сообщается.
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 Теги: Brabus, Mercedes G-Class

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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