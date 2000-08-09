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Раздел: Авто  
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Эксперты составили рейтинг самых неординарных автомобилей звезд 

Эксперты составили рейтинг самых неординарных автомобилей звезд Сильвестр Сталлоне удивил специалистов.

Не секрет, что чаще звёздами становятся неординарные люди, со своим определённым вкусом, который сказывается не только на образе жизни и внешнем виде, но и в выборе транспортного средства.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ниже скорее всего вы не увидите привычные названия автомобилей, специалисты составили ТОП из пяти позиций, где расположились самые экзотические модели авто.

Шайа Лабаф - это артист из фильма "Трансформеры", к своим годам он уже сложил определённый вкус и не променял тягу к винтажу. Он стал обладателем автомобиля марки Chеckеr Маrаthоn, авто купил не у диллеров и не через салон, а на выставке раритетных машин. Ещё годами ранее автомобиль использовали как такси.

Сильвестр Сталлоне также удивил специалистов, он стал владельцем Hоt Rоd, автомобиль стоит огромных денег, также его транспорт является раритетным. Не смотря на то, что в его коллекции множество дорогих машин, но эту он любит больше всех.

Третье место занял Дмитрий Хрусталёв - эктёр РФ, который активно мелькал в женском шоу "Камеди Вумен" и во многих юмористических комедиях. Его транспортное средство - это авто марки Оpеl, особенность машины это том, что насмотревшись мультфильм в "Поисках Немо" и не переборов к нему любовь спустя годы он разукрасил его в этом стиле.

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Эштон катчер со своим грузовиком находится на четвёртой строчке в рейтинге. Передвигается актёр на NаviStаr СXT Соmmerciаl Еxtreme Truсk, автомобиль очень мощнй и тяжёлый (около 20-ти тонн).
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 Теги: автомобиль, звезды, рейтинг

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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