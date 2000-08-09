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Раздел: Авто  
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Cadillac получит еще два варианта двигателей для модели Escalade

Cadillac получит еще два варианта двигателей для модели Escalade Выбор модификации останется за покупателем автомобиля.

Кажется, классике почти конец. В Сети начали активное обсуждение масштабного обновления Кадиллак Эскалейд, которое ждут уже скоро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Останется ли на внедорожнике 6,2-литровый атмосферник V8 с 425 силами и 623 Нм тяги?

Говорят, что всё-таки останется в строю этот гигантский двигатель. На наряду с ним в линейку моторов нового Escalade 2019-2020 добавятся сразу 2 новых варианта. Это 4,2-литровый V8 с твин-турбонаддувом; мощностью 507 сил и с тягой 750 Нм или, как ещё более мощная альтернатива, с отдачей 557 сил и крутящим моментом 850 Нм.

Учитывая "потерю" двух литров и появление турбо, для Эскалейда это можно считать своего рода даунсайзингом, а значит - не очень хорошим признаком с точки зрения каноничности.

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Ещё пишут о том, что задняя подвеска в значительно модернизированном Cadillac Escalade станет полностью независимой.
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 Теги: Cadillac, Escalade

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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