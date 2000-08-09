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Раздел: Авто  
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В Сети появились снимки "заряженного" Toyota Fortuner

В Сети появились снимки "заряженного" Toyota FortunerПредставлена особая версия внедорожника Toyota Fortuner в обвесе от TRD.

В Индонезии прошел автосалон GIIAS 2018, в рамках которого японская марка Toyota особую версию внедорожника Fortuner.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Toyota Fortuner в спецверсии оснастили новым передним бампером, переработанной решеткой радиатора, усиленной подвеской с настраиваемыми характеристиками, крупной защитой мотора, а также днища из «нержавейки».

Особая версия внедорожника получила расширители арок колес, светодиодную панель, усовершенствованную систему выхлопа.

Спецверсия внедорожника получила черные литые диски и покрышки от Yokohama. В интерьере Fortuner установлен каркас безопасности, спортивные передние кресла, руль TRD racing, а также ряд дополнительных элементов на центральной консоли.

Особая версия Toyota Fortuner получила дизельный мотор объемом 2,4 литра производительностью в 310 «лошадей» при моменте силы в 750 Нм.

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В качестве трансмиссии предлагают коробку-автомат на шесть скоростей.

В Сети появились снимки "заряженного" Toyota Fortuner
В Сети появились снимки "заряженного" Toyota Fortuner
В Сети появились снимки "заряженного" Toyota Fortuner
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 Теги: Toyota Fortuner, внедорожник

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Сегодня, 09:59 » Автор: Ирина Шевченко
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