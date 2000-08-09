Раздел: Авто
В Сети появились снимки "заряженного" Toyota Fortuner
Представлена особая версия внедорожника Toyota Fortuner в обвесе от TRD.
В Индонезии прошел автосалон GIIAS 2018, в рамках которого японская марка Toyota особую версию внедорожника Fortuner.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Toyota Fortuner в спецверсии оснастили новым передним бампером, переработанной решеткой радиатора, усиленной подвеской с настраиваемыми характеристиками, крупной защитой мотора, а также днища из «нержавейки».
Особая версия внедорожника получила расширители арок колес, светодиодную панель, усовершенствованную систему выхлопа.
Спецверсия внедорожника получила черные литые диски и покрышки от Yokohama. В интерьере Fortuner установлен каркас безопасности, спортивные передние кресла, руль TRD racing, а также ряд дополнительных элементов на центральной консоли.
Особая версия Toyota Fortuner получила дизельный мотор объемом 2,4 литра производительностью в 310 «лошадей» при моменте силы в 750 Нм.
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В качестве трансмиссии предлагают коробку-автомат на шесть скоростей.
В Индонезии прошел автосалон GIIAS 2018, в рамках которого японская марка Toyota особую версию внедорожника Fortuner.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Toyota Fortuner в спецверсии оснастили новым передним бампером, переработанной решеткой радиатора, усиленной подвеской с настраиваемыми характеристиками, крупной защитой мотора, а также днища из «нержавейки».
Особая версия внедорожника получила расширители арок колес, светодиодную панель, усовершенствованную систему выхлопа.
Спецверсия внедорожника получила черные литые диски и покрышки от Yokohama. В интерьере Fortuner установлен каркас безопасности, спортивные передние кресла, руль TRD racing, а также ряд дополнительных элементов на центральной консоли.
Особая версия Toyota Fortuner получила дизельный мотор объемом 2,4 литра производительностью в 310 «лошадей» при моменте силы в 750 Нм.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового универсала Hyundai
В качестве трансмиссии предлагают коробку-автомат на шесть скоростей.
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