Раздел: Авто
Toyota выпустит новый мощный суперкар
Стоимость машины перевалит за миллион долларов.
Спортивное подразделение Gazoo Racong компании Toyota работает над целой серией суперкаров. При этом их стоимость будет приближаться к ценникам конкурентов от Mercedes-AMG или Aston Martin.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Представитель компании в Австралии Орландо Родригез так заявил в беседе с Motoring: «как настоящие гиперкары».
По его словам, новая модель представляет собой полноценный гиперкар, так что и ценник у нее будет соответствующий. Родригез не исключил, что стоимость машины перевалит за миллион долларов.
Ранее представители Gazoo Racing подтвердили, что ведут работу над подобным автомобилем. Компания даже продемонстрировала концепт-кар GR Super Sport Concept.
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По предварительным данным, модель будет построена на базе карбонового шасси и гибридной силовой установки на основе битурбированной «шестерки» объемом 2,4 л мощностью около 1000 сил. Вероятно, прототип можно будет с 2020 года видеть в гонках на выносливость, после чего их переделают в гражданские версии.
Спортивное подразделение Gazoo Racong компании Toyota работает над целой серией суперкаров. При этом их стоимость будет приближаться к ценникам конкурентов от Mercedes-AMG или Aston Martin.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Представитель компании в Австралии Орландо Родригез так заявил в беседе с Motoring: «как настоящие гиперкары».
По его словам, новая модель представляет собой полноценный гиперкар, так что и ценник у нее будет соответствующий. Родригез не исключил, что стоимость машины перевалит за миллион долларов.
Ранее представители Gazoo Racing подтвердили, что ведут работу над подобным автомобилем. Компания даже продемонстрировала концепт-кар GR Super Sport Concept.
Читайте также: Украинец создал уникальный электрокар. Видео
По предварительным данным, модель будет построена на базе карбонового шасси и гибридной силовой установки на основе битурбированной «шестерки» объемом 2,4 л мощностью около 1000 сил. Вероятно, прототип можно будет с 2020 года видеть в гонках на выносливость, после чего их переделают в гражданские версии.
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