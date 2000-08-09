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Раздел: Авто  
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Toyota выпустит новый мощный суперкар

Toyota выпустит новый мощный суперкарСтоимость машины перевалит за миллион долларов.

Спортивное подразделение Gazoo Racong компании Toyota работает над целой серией суперкаров. При этом их стоимость будет приближаться к ценникам конкурентов от Mercedes-AMG или Aston Martin.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Представитель компании в Австралии Орландо Родригез так заявил в беседе с Motoring: «как настоящие гиперкары».

По его словам, новая модель представляет собой полноценный гиперкар, так что и ценник у нее будет соответствующий. Родригез не исключил, что стоимость машины перевалит за миллион долларов.

Ранее представители Gazoo Racing подтвердили, что ведут работу над подобным автомобилем. Компания даже продемонстрировала концепт-кар GR Super Sport Concept.

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По предварительным данным, модель будет построена на базе карбонового шасси и гибридной силовой установки на основе битурбированной «шестерки» объемом 2,4 л мощностью около 1000 сил. Вероятно, прототип можно будет с 2020 года видеть в гонках на выносливость, после чего их переделают в гражданские версии.

Toyota выпустит новый мощный суперкар
Toyota выпустит новый мощный суперкар
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 Теги: суперкар, Toyota

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Сегодня, 11:29 » Автор: Ирина Шевченко
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