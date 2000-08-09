Названы автомобили, которые чаще всего угоняют у украинцев

В среднем преступники воруют по 14-15 авто в сутки.



Полиция назвала марки автомобилей чаще всего воруют в Украине.



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Как оказалось, твердое лидерство - у советских ВАЗов, которое, кстати, они сохраняют в этом списке в течение нескольких последних лет. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа в день, а всего по стране дельцы воруют по 14-15 авто в сутки.



Как недавно отрапортовала Генеральная прокуратура, похитители атакуют не только частный транспорт, но и тот, который находится в госсобственности. При этом около сотни единиц транспорта были похищены путем мошенничества и почти 20 - в результате разбойных нападений.



Анализ показывает, местами совершения незаконного завладения автотранспортом в большинстве являются стихийные автостоянки и улицы городов с развитой инфраструктурой. Наибольшее число угонов происходит в столице и областных центрах, - рассказал "Сегодня" первый заместитель начальника департамента уголовного розыска Нацполиции, полковник Сергей Прудченко.



Главной причиной большой популярности ВАЗов среди похитителей копы называют спрос на запчасти для этих авто.



"На украинском рынке явный дефицит запчастей для ВАЗов, поэтому спрос - налицо. Причин у дефицита несколько. Например, в прошлые годы они поступали в Украину из России, теперь с этим возникли сложности из-за снижения торговли. Во-вторых, многие модели ВАЗов уже не производятся, соответственно, и найти запчасти для них тоже проблема, - рассказали нам оперативники. - Что касается иномарок, то их похищают, как правило, на заказ. Это касается автомобилей марок "Тойота", "Мерседес". Практика показывает, что автомобили престижных марок после похищения несколько дней ставят "на воздух", то есть ставят отстаиваться где-то в укромном месте. Это делают для того, чтобы понять, оборудованы авто или нет системой спутникового слежения и будут его усиленно искать. Если через три дня за автомобилем никто не приехал, то его или перегоняют заказчику, или разбирают на запчасти ", - объясняют правоохранители.



В Нацполиции уточняют, что за семь месяцев этого года сыщики раскрыли 39% от общего числа таких преступлений, а сама же проблема угонов сейчас - одна из самых актуальных.



"В ближайшее время в Киеве мы проведем учения по противодействию угонам автотранспорта", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.



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В полиции добавили, что по итогам учений будет разработана новая система раскрытия угонов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Полиция назвала марки автомобилей чаще всего воруют в Украине.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna Как оказалось, твердое лидерство - у советских ВАЗов, которое, кстати, они сохраняют в этом списке в течение нескольких последних лет. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа в день, а всего по стране дельцы воруют по 14-15 авто в сутки.Как недавно отрапортовала Генеральная прокуратура, похитители атакуют не только частный транспорт, но и тот, который находится в госсобственности. При этом около сотни единиц транспорта были похищены путем мошенничества и почти 20 - в результате разбойных нападений.Анализ показывает, местами совершения незаконного завладения автотранспортом в большинстве являются стихийные автостоянки и улицы городов с развитой инфраструктурой. Наибольшее число угонов происходит в столице и областных центрах, - рассказал "Сегодня" первый заместитель начальника департамента уголовного розыска Нацполиции, полковник Сергей Прудченко.Главной причиной большой популярности ВАЗов среди похитителей копы называют спрос на запчасти для этих авто."На украинском рынке явный дефицит запчастей для ВАЗов, поэтому спрос - налицо. Причин у дефицита несколько. Например, в прошлые годы они поступали в Украину из России, теперь с этим возникли сложности из-за снижения торговли. Во-вторых, многие модели ВАЗов уже не производятся, соответственно, и найти запчасти для них тоже проблема, - рассказали нам оперативники. - Что касается иномарок, то их похищают, как правило, на заказ. Это касается автомобилей марок "Тойота", "Мерседес". Практика показывает, что автомобили престижных марок после похищения несколько дней ставят "на воздух", то есть ставят отстаиваться где-то в укромном месте. Это делают для того, чтобы понять, оборудованы авто или нет системой спутникового слежения и будут его усиленно искать. Если через три дня за автомобилем никто не приехал, то его или перегоняют заказчику, или разбирают на запчасти ", - объясняют правоохранители.В Нацполиции уточняют, что за семь месяцев этого года сыщики раскрыли 39% от общего числа таких преступлений, а сама же проблема угонов сейчас - одна из самых актуальных."В ближайшее время в Киеве мы проведем учения по противодействию угонам автотранспорта", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.В полиции добавили, что по итогам учений будет разработана новая система раскрытия угонов.



