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Раздел: Авто  
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Honda выпустила новый мощный кроссовер

Honda выпустила новый мощный кроссоверHonda представила обновленный HR-V для Европы.

Компания Honda представила рестайлинговую версию компактного кроссовера HR-V. Речь идет о европейской модификации машины, которая поступит в продажу в октябре нынешнего года. Производство обновленного HR-V уже началось, цены на новинку будут названы позднее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

HR-V получил другие бамперы, новую решетку радиатора, 17-дюймовые колесный диски и немного измененную оптику. Сзади появилась хромированная окантовка фонарей. Клиентам предлагается 8 цветов окраски кузова, включая новый - Midnight Blue Beam Metallic. В салоне кроссовера устанавливаются новые сиденья и модернизированная аудиосистема. Также инженеры японского бренда значительно улучшили шумоизоляцию автомобиля.

Кроссовер предлагается с тем же 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой или «автоматом». Разгон до «сотни» у автомобиля занимает 10,7 секунды.

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Весной следующего года машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель VTEC TURBO. Мощность этого агрегата пока неизвестна. Такой же мотор устанавливается на модель CR-V, где его отдача составляет 175 л.с. Также будет доступен 1,6-литровый дизельный двигатель.

Honda выпустила новый мощный кроссовер
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 Теги: Honda, кроссовер

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Сегодня, 14:35 » Автор: Ирина Шевченко
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