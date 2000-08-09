Раздел: Авто
Honda выпустила новый мощный кроссовер
Honda представила обновленный HR-V для Европы.
Компания Honda представила рестайлинговую версию компактного кроссовера HR-V. Речь идет о европейской модификации машины, которая поступит в продажу в октябре нынешнего года. Производство обновленного HR-V уже началось, цены на новинку будут названы позднее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
HR-V получил другие бамперы, новую решетку радиатора, 17-дюймовые колесный диски и немного измененную оптику. Сзади появилась хромированная окантовка фонарей. Клиентам предлагается 8 цветов окраски кузова, включая новый - Midnight Blue Beam Metallic. В салоне кроссовера устанавливаются новые сиденья и модернизированная аудиосистема. Также инженеры японского бренда значительно улучшили шумоизоляцию автомобиля.
Кроссовер предлагается с тем же 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой или «автоматом». Разгон до «сотни» у автомобиля занимает 10,7 секунды.
Читайте также: Honda представила концептуальный кроссовер
Весной следующего года машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель VTEC TURBO. Мощность этого агрегата пока неизвестна. Такой же мотор устанавливается на модель CR-V, где его отдача составляет 175 л.с. Также будет доступен 1,6-литровый дизельный двигатель.
Компания Honda представила рестайлинговую версию компактного кроссовера HR-V. Речь идет о европейской модификации машины, которая поступит в продажу в октябре нынешнего года. Производство обновленного HR-V уже началось, цены на новинку будут названы позднее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
HR-V получил другие бамперы, новую решетку радиатора, 17-дюймовые колесный диски и немного измененную оптику. Сзади появилась хромированная окантовка фонарей. Клиентам предлагается 8 цветов окраски кузова, включая новый - Midnight Blue Beam Metallic. В салоне кроссовера устанавливаются новые сиденья и модернизированная аудиосистема. Также инженеры японского бренда значительно улучшили шумоизоляцию автомобиля.
Кроссовер предлагается с тем же 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой или «автоматом». Разгон до «сотни» у автомобиля занимает 10,7 секунды.
Читайте также: Honda представила концептуальный кроссовер
Весной следующего года машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель VTEC TURBO. Мощность этого агрегата пока неизвестна. Такой же мотор устанавливается на модель CR-V, где его отдача составляет 175 л.с. Также будет доступен 1,6-литровый дизельный двигатель.
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