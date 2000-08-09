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Раздел: Авто  
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Китайцы выпустили новый мощный минивэн

Китайцы выпустили новый мощный минивэнВторая модель суббренда Changan готовится к премьере.

В начале этого года компания Changan объявила о запуске суббренда COS – под ним китайцы будут выпускать «богато» оснащенные модели. Первенцем марки стал кроссовер COS 1°, его представили в апреле на Пекинском автосалоне. А скоро дебютирует минивэн COS Cosmos – как сообщают местные СМИ, эту модель покажут в сентябре на мотор-шоу в Чэнду.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

По предварительным данным, в основе «паркетника» COS 1° лежит растянутая версия платформы от кросса Changan CS75. На какой «тележке» базируется минивэн – пока неизвестно. Длина COS Cosmos равна 4 840 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 865 мм, размер колесной базы составляет 2 820 мм.

Новинка будет доступна с семиместным салоном, кресла расположены по схеме 2+2+3. Судя по фото, для сидений будет предусмотрена отделка белой «кожей», а на дверях могут быть темно-бордовые вставки. Отметим, на рулевом колесе Cosmos красуется эмблема Changan – это объясняется тем, что в объектив угодил тестовый образец.

Ожидается, что минивэн предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 156 л.с. Пока нет информации о том, с какими коробками будет сочетаться мотор. Кстати, таким же двигателем оснащается кроссовер Changan CS55, у «паркетника» он работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод у MPV, вероятно, будет только передним.

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Главными конкурентами Cosmos считаются Honda Odyssey, Buick GL8 и GAC GL8. За пределами китайского рынка модели COS, скорее всего, не появятся.

Китайцы выпустили новый мощный минивэн
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 Теги: Changan, минивэн

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Сегодня, 17:35 » Автор: Ирина Шевченко
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