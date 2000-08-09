Раздел: Авто
Учёные назвали главную «угрозу» для водителей
Владельцы двухколесного транспорта достаточно далеко не во всех случаях соблюдают ПДД.
Специалисты из Университета Торонто сообщили, что количество велосипедистов, попавших под колёса автомобилей, значительно увеличилось.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Источник отмечает, что причины печальной статистики кроются в низкой сознательности велосипедистов, а также в невнимательности водителей. Всё это в совокупности приводит в увеличению количества ДТП.
После проведённых исследований выяснилось, что автомобилисты на особо сложных участках дороги в 11-ти из 19 случаев не смотрят в зеркала при перестроении, а также забывают о «слепых зонах» - там могут находиться велосипедисты.
Читайте также: Микробиологи назвали главную угрозу для человечества
При этом учёные из Университета Торонто добавляют, что и сами владельцы двухколесного транспорта достаточно далеко не во всех случаях соблюдают правила дорожного движения.
Специалисты из Университета Торонто сообщили, что количество велосипедистов, попавших под колёса автомобилей, значительно увеличилось.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Источник отмечает, что причины печальной статистики кроются в низкой сознательности велосипедистов, а также в невнимательности водителей. Всё это в совокупности приводит в увеличению количества ДТП.
После проведённых исследований выяснилось, что автомобилисты на особо сложных участках дороги в 11-ти из 19 случаев не смотрят в зеркала при перестроении, а также забывают о «слепых зонах» - там могут находиться велосипедисты.
Читайте также: Микробиологи назвали главную угрозу для человечества
При этом учёные из Университета Торонто добавляют, что и сами владельцы двухколесного транспорта достаточно далеко не во всех случаях соблюдают правила дорожного движения.
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