Раздел: Авто
Honda представила обновлённый HR-V
Палитра цветов окраски кузова расширилась до восьми оттенков.
Японский автопроизводитель Honda анонсировал старт европейских продаж обновлённой модели HR-V. Новинка станет доступна жителям Старого Света с середины осени текущего года.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Внешне модернизированный компактный кроссовер Honda HR-V мало чем отличается от своего предшественника - по традиции переработке подверглись бамперы, головной свет, радиаторная решётка и колёсные диски модели. На «паркетнике» стало чуточку больше хрома - как спереди, так и сзади.
Палитра цветов окраски кузова расширилась до восьми оттенков за счёт появления нового «металлика» под названием Midnight Blue Beam.
Внутренние доработки затронули кресла (они получили более развитую боковую поддержку), материалы отделки и шумоизоляцию, дополненную активной системой подавления шума через динамики, работающие в противофазе.
В движение модель по-прежнему приводится 130-сильным бензиновым 1,5-литровым мотором, не блещущим задорным нравом - на разгон с 0 до 100 км/ч кроссоверу HR-V требуется не менее 10,7 секунды (в тандеме с 6-ступенчатой «механикой»). С вариатором «паркетник» становится ещё более флегматичным (плюс дополнительные 0,5 секунды).
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Правда, специалисты Honda доработали блок движка i-VTEC, уменьшив потери на трение, что, в теории, должно увеличить срок службы мотора и повысить его эффективность.
Японский автопроизводитель Honda анонсировал старт европейских продаж обновлённой модели HR-V. Новинка станет доступна жителям Старого Света с середины осени текущего года.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Внешне модернизированный компактный кроссовер Honda HR-V мало чем отличается от своего предшественника - по традиции переработке подверглись бамперы, головной свет, радиаторная решётка и колёсные диски модели. На «паркетнике» стало чуточку больше хрома - как спереди, так и сзади.
Палитра цветов окраски кузова расширилась до восьми оттенков за счёт появления нового «металлика» под названием Midnight Blue Beam.
Внутренние доработки затронули кресла (они получили более развитую боковую поддержку), материалы отделки и шумоизоляцию, дополненную активной системой подавления шума через динамики, работающие в противофазе.
В движение модель по-прежнему приводится 130-сильным бензиновым 1,5-литровым мотором, не блещущим задорным нравом - на разгон с 0 до 100 км/ч кроссоверу HR-V требуется не менее 10,7 секунды (в тандеме с 6-ступенчатой «механикой»). С вариатором «паркетник» становится ещё более флегматичным (плюс дополнительные 0,5 секунды).
Читайте также: Honda представила обновленный компактный седан City
Правда, специалисты Honda доработали блок движка i-VTEC, уменьшив потери на трение, что, в теории, должно увеличить срок службы мотора и повысить его эффективность.
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