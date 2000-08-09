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Раздел: Авто  
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Названы «любимые» автомобили угонщиков в Украине

Названы «любимые» автомобили угонщиков в УкраинеПреступники воруют по 2-3 ВАЗа за день.

В Украине похищают по 15 автомобилей в сутки. Дешевые авто воруют с целью дальнейшего разбора на запчасти, дорогие - на заказ. В полиции озвучили список автомобильных марок, которые чаще всего угоняют в Украине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Первое место у советских ВАЗов. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа за день.

«Анализ показал, что местами совершения незаконного завладения автотранспортом в большинстве случаев являются стихийные автостоянки и улицы городов с развитой инфраструктурой. Наибольшее число угонов происходит в столице и областных центрах», – говорит первый заместитель начальника департамента уголовного розыска Нацполіціі, полковник Сергей Прудченко.

По словам правоохранителей, главной причиной большой популярности среди угонщиков ВАЗов есть спрос на запчасти для этих авто, потому что на украинском рынке дефицит.

«В прошлые годы запчасти поступали в Украину из России, теперь с этим возникли сложности из-за снижения торговли. Также много моделей Вазов уже не производятся, соответственно, и найти запчасти для них тоже проблема. Иномарки угоняют на заказ. Это касается автомобилей марок Toyota и Mercedes», сказали в полиции.

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Автомобили престижных марок после похищения несколько дней ставят отстаиваться где-нибудь в укромном месте. Это делают для того, чтобы понять, авто оборудовано системой спутникового слежения и будут его усиленно искать.

За семь месяцев этого года следователи раскрыли только 39% от общего числа таких преступлений.
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 Теги: угон, автомобиль

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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